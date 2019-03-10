Muğla’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: B.güzin35/Wikimeadi Commons (GNU Free Documentation License, Version 1.2)
Muğla, her seçimde CHP’nin zorlanmadan kazandığı iller arasında.
31 Mart seçimleri, CHP ve İYİ Partinin ortak adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile AKP ve MHP’nin ortak adayı Mehmet Nil Hıdır arasında geçecek.
CHP tarafından yeniden aday gösterilmediği için Demokrat Partiye geçen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Demokrat Partinin büyükşehir adayı oldu.
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HDP, kesin listelerin açıklanmasından kısa bir süre önce Büyükşehir ve ilçe adaylarını “Batıda Cumhur İttifakının geriletilmesi taktiği” çerçevesinde geri çekti.
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24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı’nın 41,30, Cumhur İttifakı’nın da 27,00 oranına sahip olduğu Muğla’da, 31 Mart seçimleri için de sürpriz beklenmiyor.
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MUĞLA’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
CHP: Osman Gürün (Millet İttifakı)
Demokrat Parti: Mehmet Kocadon
Vatan Partisi: Günal Dal
Bağımsız Türkiye Partisi: Halil Birinci
Türkiye Komünist Partisi: Caner Şahin
Saadet Partisi: Turhan Tutumlu
Bağımsız Aday: Behçet Saatcı
Bağımsız Aday: Müşteba Karamanoğlu