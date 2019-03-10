Muğla’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Muğla, her seçimde CHP’nin zorlanmadan kazandığı iller arasında.

31 Mart seçimleri, CHP ve İYİ Partinin ortak adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile AKP ve MHP’nin ortak adayı Mehmet Nil Hıdır arasında geçecek.

CHP tarafından yeniden aday gösterilmediği için Demokrat Partiye geçen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Demokrat Partinin büyükşehir adayı oldu.

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HDP, kesin listelerin açıklanmasından kısa bir süre önce Büyükşehir ve ilçe adaylarını “Batıda Cumhur İttifakının geriletilmesi taktiği” çerçevesinde geri çekti.

HDP Muğla Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çekti

24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı’nın 41,30, Cumhur İttifakı’nın da 27,00 oranına sahip olduğu Muğla’da, 31 Mart seçimleri için de sürpriz beklenmiyor.

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MUĞLA’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

CHP: Osman Gürün (Millet İttifakı)

Demokrat Parti: Mehmet Kocadon

Vatan Partisi: Günal Dal

Bağımsız Türkiye Partisi: Halil Birinci

Türkiye Komünist Partisi: Caner Şahin

Saadet Partisi: Turhan Tutumlu

Bağımsız Aday: Behçet Saatcı

Bağımsız Aday: Müşteba Karamanoğlu

MUĞLA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ MUĞLA SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MUĞLA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MUĞLA SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ MUĞLA SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)