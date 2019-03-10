Uzay çalışmalarını sürdüren Çin, ChinaSat-6C uydusu yörüngeye gönderdi
Ocakta Ay'ın dünyadan görülemeyen bölümüne insansız keşif aracını indiren ilk ülke olan Çin, ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu uzaya fırlattı.
Fotoğraf (Temsili): Pixabay
Çin, ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu uzaya fırlattı.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen ChinaSat-6C iletişim uydusu ülkenin Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.
Long March (Uzun Yürüyüş) -3B roketiyle uzaya fırlatılan uydu, televizyon ve radyolara yüksek kalitede iletişim hizmetleri sağlayacak.
Yer senkron yörüngede görev yapacak uydu, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik’teki adaları kapsayacak.
Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati üzerine çeken Çin, Ay'ın dünyadan görülemeyen bölümüne insansız keşif aracını indiren ilk ülke olmuştu. Çin, Mars'a ilk keşif aracını gelecek yıl, Jüpiter’e ise 2029’da keşif misyonu yollamayı hedefliyor. (Pekin/AA)
Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi