Tunus'ta Sağlık Bakanı, 11 bebeğin ölümü üzerine istifa etti

Tunus Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif, başkent Tunus'taki Er-Rabıta Hastanesinnde 11 bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine istifa etti. Başbakan Yusuf eş-Şahid, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Şerif'in istifasını kabul ettiğini söyledi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve Başsavcılığın konuyu yakından takip ettiğini belirten Şahid, mağdur ailelere maddi ve psikolojik destek sunulması için valilere talimat verildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 bebeğin ölümünün ardından acil soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, yapılan ilk incelemelere göre, bebeklerin ölümünün kanda oluşan enfeksiyondan kaynaklanabileceği ifade edilmişti.

Bakanlığın olayla ilgili oluşturduğu komiteden yapılan açıklamada da sorumluların belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bilgisi verilmişti.

Asliye Mahkemesi Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es-Saliti de Başsavcılığın 11 bebeğin ölmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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