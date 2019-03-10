New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı

Türk Hava Yollarının (THY) TK-01 sefer sayılı İstanbul-New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı, 326 yolcusuyla New York havalimanına iniş yapmak üzere alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. Bu sırada uçakta büyük panik yaşandı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığın göre türbülanstan kurtulan uçak daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde indi. Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

TÜRÜBÜLANS NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Türbülans; rüzgar, fırtına, yüksek hızlı hava akımları, yakınlardaki yüksek zirveler, aşağı ve yukarı hava hareketleri ve havadaki sıcaklık değişimlerinin rüzgar hızını etkilemesi sonucu oluşuyor.

Genellikle oluşabilecek türbülansların çoğu gelişmiş hava tahminleri sayesinde öngörülebiliyor. Ancak bazen beklenmedik anda da türbülans gerçekleşebiliyor. "Açık hava türbülansı" radarlar tarafından tespit edilemiyor.

TÜRÜBÜLANS UÇAĞI DÜŞÜRÜR MÜ?

Günümüz uçakları, geçmişte yaşanan kazalardan çıkarılan derslerle zor koşullarla baş edebilecek biçimde tasarlanıyor. Sert hava koşulları uçağın bir parçasının kopmasına ya da parçalanmasına yol açmaz. Modern dönemde yalnızca türbülans nedeniyle düşen hiçbir uçak bulunmuyor. Ancak teknik bir arıza ve insan faktörü ile birleşmedikçe türbülansın uçak düşürmesi beklenemez.

EMNİYET KEMERİNİ BAĞLAMAK YARALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Türübülans anında yolcuların yerinde kalması yaralanma riskini azaltıyor. Türbülans nedeniyle yaralanmamak için alınabilecek önlemlerden ilki ise emniyet kemerini bağlamak. (HABER MERKEZİ)

2018'de uçak kazalarında 556 kişi hayatını kaybetti