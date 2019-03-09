09 Mart 2019 21:47
Başakşehir Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir Fenerbahçe'yi 2-1’lik skorla yenerek, puanını 57'ye yükseltti.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/DHA
Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi, Başakşehir'in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Puanını 57'ye yükselten Başakşehir, maç fazlasıyla Galatasaray'ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi açan gol Fenerbahçe'den geldi. 19. dakikada Volkan'nın hatasını değerlendiren Robinho, skoru 1-0 yaptı.
Fenerbahçe, ikinci yarıda Soldado'nun golüyle eşitliği yakaladı. Başakşehir ise 83'üncü dakika Napoleoni'nin golüyle 2-1 öne geçti. Bu skorla puanını 57'ye yükselten Başakşehir, maç fazlasıyla Galatasaray'ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe ise 28 puanla 14. sırada yer aldı. (HABER MERKEZİ)