Erdoğan, Diyarbakırlılara değil kendi seçmenine seslendi

Şerif KARATAŞ

Diyarbakır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Diyarbakır’da mitinge katıldı. Günler öncesinde kayyımın atandığı belediye ile valilik, Erdoğan’ın geçeceği güzergahta hazırlıklar yaptı. Bozuk olan yollar ve kaldırımlar onarıldı, valilik binasının etrafındaki duvarlar dahi kireçle boyandı. "Güvenlik önemleri" adı altında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kentin işlek caddelerinde polis ekipleri ve araçlarıyla adeta abluka görüntüsü verildi.

HDP İL BİNASINA POLİS BASKINI

Erdoğan mitinge gelmeden bir gün öncesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için HDP İl binasında HDP’li Milletvekilleriyle birlikte açlık grevinde olanlara karşı operasyon yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişinin açlık grevi eylemini sürdürdüğü Diyarbakır İl binasını basan polis, dış kapıyı kırarak içeriye girdi. Van Milletvekili Tayip Temel ve Murat Sarıç’ı darbeden polis, 7 kişi de gözaltına aldı.

İl binası daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile basılmıştı.

Polis, HDP Diyarbakır il binasınının kapısını kırdı: 7 gözaltı

Soylu'nun talimatıyla gözaltına alınan HDP'lilerin ifadeleri alınıyor

TÜGVA TOPLANTISI İLE MİTİNG AYNI GÜNDE

Kutuplaştıran siyasi söylem ve yaratılan korku ikliminin hissedildiği Diyarbakır’da Erdoğan’ın seçim mitingi yaptığı günde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması yapıldı. Erdoğan, bu buluşmaya da katıldı. Buluşma için Türkiye’nin farklı kentlerinden gelenler de oldu.

Erdoğan’ın İstasyon Meydanı’nda yaptığı mitingi için sahne, Şehit Mahallesi'ne doğru caddenin bitiminde kuruldu. Yerel seçimlerden kaynaklı AKP’den belediye başkan adayı olanlar kendi eş dostları ve akrabalarını seçim alanına taşıdı.

Erdoğan’ın konuşmasından önce eski bakanlar ve şimdi Diyarbakır Milletvekili olan Mehdi Eker konuşma yaptı. Belediyeler üzerinden Eker, HDP’yi hedef alan söylemler kullanarak konuşma yaptı. Erdoğan, mitingin başlamasından yaklaşık bir saat sonra konuştu. Sahnenin olduğu yer ile miting alanının 40-50 metrelik alanda ellerinde parti ve Türkiye bayraklarının olduğu bir grup dışında mitinge katılanlarda gözle görülür bir heyecan yoktu.

"Sahnenin olduğu alanda ellerinde parti bayraklarının olduğu bir grup dışında, mitinge katılanlarda gözle görülür bir heyecan yoktu"



Şerif Karataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Diyarbakır mitingine dair izlenimlerini yazdıhttps://t.co/g4wpdWPmJU pic.twitter.com/ZXehHkFoOL — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 9 Mart 2019

Diyarbakır’ın ilçelerinden gelenlerin olduğu mitinge çevre illerden de katılım oldu. Kayyımın yönettiği belediye otobüsleri miting alanına ücretsiz ulaşım sağladı. Erdoğan’ın konuşma yapmasının ardından alanı dolduranlar yavaş yavaş dağılmaya başladı. Gazeteci arkadaşlarla birlikte mitinge katılanlarla sohbet ettik.

Fotoğraf: Evrensel

"NE YAPALIM? BUNA DA ŞÜKÜR"

Bismil’den gelen ve kendisini “Tayyipçi” olarak ifade biriyle sohbet ettik. Tesisatçılık işi yapıyor. Anlatımına göre, Erdoğan’ı Refah Partisi döneminden, 1995’ten beri tanıyor. Uzun süredir işsiz. İş Kurumu’na yaptığı sayısız başvurudan bir kez şansının yaver gittiğini anlatıyor. Bir süreliğine de olsa geçici iş bulmuş. Emekli olması için sigortasının 600 gün daha yatması gerektiğini söylüyor. AKP ilçe teşkilatına dosyasını vermesine karşın hâlâ iş konusunda bir gelişme olmamış. İlçe yönetimine biraz sitemli. Yaşadığı beldesindeki sağlık ocağında erkek doktorun kadınların muayene edemeyeceğini savunarak karşı çıkıyor. Gerekçe olarak da dini referans veriyor!

60 yaşlarında biriyle konuşuyoruz. Koruculuktan emekli. Emekli maaşı bin 400 lira. Maaşın yetip yetmeyeceğini sorduğumuzda, “Çok şükür yetiyor. Çok şükür yetiyor demesek yetmez. Beş bin lira da alsan yetmiyor. Ne yapalım. Buna da şükür” ifadeleriyle yanıt veriyor. 24 yıl koruculuk yapmış. Çermik’ten 150 kişinin geldiğini anlatıyor.

KAYYIM YOLSUZLUKLARINDAN HABERLERİ YOK

Kulp’tan gelen üç genç kadınla sohbet ediyoruz. Üniversiteye hazırlanıyorlar. AKP İlçe Gençlik Kolları’nda çalışıyorlar. Seçimle ilgili ilçede evleri gezdiklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını aktarıyorlar. Kayyımın atandığı belediyenin iyi çalıştığını düşünüyorlar. Çalışmaya örnek olarak ise yapılan yolları ve kaldırımları gösterdiler. Kayyımdan önce belediye gelen paraların Kulp’a harcanmadığını savundular. Paranın nereye gittiğini sorumuza ise Erdoğan ve AKP Hükümet yetkilerinin ifadeleri gibi olmasa da “Kulp için harcanmadığını” ifade ediyorlar. Kayyım olduğu belediyelerde Sayıştay raporlarına da yansıyan yolsuzluklardan haberlerini olup olmadığını sorduğumuzda, bilgilerinin olmadığını anlatıyor. Ergani’den gelen biri kaldırıma oturmuş cep telefonuyla oyun oynuyor. Sahneyi göstererek, “Kulağım orada” diyor. Refah Partisi ardından yıllardır AKP’ye oy verdiğini söylüyor.

Erdoğan'ın konuşmasının bitmesini beklemeden alandan çıkanlarla birlikte bizler de miting alanından ayrılıyoruz. Erdoğan, seçim mitinglerinde yaptığı konuşmasının bir benzerini de Diyarbakır’da yaptı. Diyarbakırlılardan çok, kendisini erkanlarda izleyen seçmenini konsolide etmeye yönelik bir konuşma olduğunu söylemek mümkün. Erdoğan, yine güvenlikçi ve tekçi söylemi tekrarladı.

"FLAMA SATIŞLARI KÖTÜ"

Miting alanın dışında bayrak ve flama işini yapan 2 kişiyle sohbet ediyoruz. Erdoğan’ın olduğu atkıların yanı sıra Osmanlı armalı fesler de var. "Satış nasıl?" diye sorduğumuzda, “Kötü. Doğru dürüst iş yapmadık. İstanbul’dan geldik” yanıtını veriyorlar.

Her partinin mitingine gittiklerini anlatan 2 arkadaş, mitingleri internetten takip ederek, ürünlerini getirdiklerini anlatıyor.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada, "Bunlar bölücü, bunlar bu ülkeyi parçalamak için var. Ne diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor" sözleriyle HDP'yi eleştirerek, "Biz Kürt kardeşlerimizin emperyalistlerin planlarına alet olmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan cümleler ise şöyle:

Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır.

Diyarbakır'da artık 10 yıl önceki Diyarbakır yok, adeta İstanbul'a örnek olacak bir Diyarbakır var.

Bunlar bu Bay Kemal, yatırımdan anlamazlar, bunlar parayı Kandil'e gönderir Kandil'e.

Diyarbakır'da artık 10 yıl önceki Diyarbakır yok, adeta İstanbul'a örnek olacak bir Diyarbakır var.

Kayyımların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır.

Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Diyarbakır'a tırnak ucu kadar katkısı olmayan örgüt atıklarından şehrimizi kurtarmanın vakti gelmiştir.

Kork Allah'tan korkmayandan.

Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli, namuslu belediye başkanları vadediyoruz.

31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz.

Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler.

Diyarbakır'da yapılmış ne varsa bunları biz yaptık, biz. Biz de sağolsun kayyım kardeşimizi burada Diyarbakır Belediye Başkanlığı adayı yaptık.

Buraları bombaladılar. Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak hale getirdiler.

HDP'nin bir eş başkanı var, diyor ki "Erdoğan Mardin'e hızlı tren getirecekmiş. Mardin'in hızlı trene ne ihtiyacı var" diyor. Zannettim ki havalimanıyla ilgili bir şey diyecek.

Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur.

Türkiye'nin Kürdistan diye bir bölgesi var mı? Bu adam Kürt de değil. Kürdistan'da HDP alır diyor. Bunlara sandıkta öyle bir tokat atalım ki, bu ifadeleri kullandıklarına pişman olsunlar. Bunlar bölücü, bunlar bu ülkeyi parçalamak için var. Ne diyor, "Biz sırtımızı PKK'ya dayadık" diyor. Biz de sırtımızı Diyarbakırlı kardeşlerimize ve Allah'a dayadık.

Bizim arkamızda millet var, bunlarda zillet. Milliyetçiyim diye geçinen Meral hanım, Saadet, CHP bunlarla beraber omuz omuza değil mi? Gelin bunların topuna sandıkta derslerini verelim.

Biz Kürt kardeşlerimizin emperyalistlerin planlarına alet olmaması için çalışıyoruz.

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