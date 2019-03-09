Sincan’da Bağımsız İşçi Aday Ferhat Gürkan’a ilgi yoğun

Hasan Kara

Ankara için Sincan, işçi sınıfının başkenti niteliğindedir desek yeridir. Sincan’da mahallelerde dolaşırken, sağınızdan solunuzdan geçenlerin çoğu işçidir ya da işçi ailesine mensuptur. Her şeyiyle bir emekçi semtidir ve yıllardır da “AKP-MHP’nin kalesi” olarak bilinir.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) binlerce emekçi çalışır ve OSB içindeki camide de cuma namazları oldukça kalabalık geçer. Sincan Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Sincan'da belediye başkan adayı olan, uzun yıllardır işçilik yapan ve mücadelenin içerisinde bulunan Ferhat Gürkan’ın el ilanlarını dağıttığımız cuma namazı çıkışına dair izlenimleri Evrensel aracılığıyla paylaşmak istedim.

Geçmiş deneyimlerden bildiğimiz kadarıyla Sincan OSB Camii’nin önünde bildiri dağıtmak biraz zorlu geçiyordu. OSB’nin özel güvenlik birimlerinin engellemeleri veya camiden çıkan işçilerin tepkileriyle defalarca karşı karşıya kalınmıştı. Ancak bu kez, dağıtıma katılan arkadaşların pek çoğunun ortak değerlendirmesi, dağıtımın çok verimli geçtiği yönünde oldu. Camiden çıkan işçilerin çoğunluğu bildiriye oldukça ilgiliydi. Aday Ferhat Gürkan’ın da orada bulunması ve işçilerle bire bir görüşmesi etkiyi artıran önemli bir unsurdu. Merak eden, “ne'ci" olduğumuzu soran, birileriyle konuşurken başkalarının yaklaşarak dinlediği bir tablo vardı. Olumsuz tepki gösterenler de elbette oldu ancak çoğunluğun ilgisinin yoğun olması önemliydi.

Dağıtım sona erdiğinde AKP’li olduğunu belirten bir işçi, “Benim kime oy vereceğim belli. Bugün iktidarı düşürmeye çalışanların karşısında ben de sorunun bir beka sorunu olduğunu düşünüyorum” derken, karşılıklı tartışmanın sonunda “Belki oy verebilirim size” sözleriyle Gürkan’a sarılarak yanımızdan ayrıldı. O sırada tartışmayı dinleyen iki genç işçinin yanına görüşlerini sormaya gittiğimizde ise “Böyle bir adayın olması, işçilerin sesini duyurması iyi bir şey, inşallah kazanır” yanıtını aldık. Bu çalışmanın içinde bulunan arkadaşların aktardıkları kadarıyla, Sincan’da bu dağıtımın dışında da gelen tepkilerin olumlu olduğu söyleniyor. Ama elbette daha çok çalışmak ve daha çok işçiyle buluşmak gerekiyor.

Bağımsız aday Ferhat Gürkan’dan kapı kapı davet: Birlikte yönetelim