14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılı: Sağlık alanındaki sorunlar artıyor

İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası ve İzmir Aile Hekimleri Derneği tarafından 14 Mart Tıp Bayramı haftası öncesinde yapılan ortak açıklamada, son 16 yılda uygulanan sağlık politikalarının sorunları çözmek bir yana pek çok yeni sorun yarattığına dikkat çekildi.

Açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, bu yıl 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanışının 100. yılı olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “14 Mart 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk Tıp Bayramı olur. İşgale direnen tıbbiyelilerin bize miras bıraktığı bu anlam bugün savunduğumuz sağlığın modern tanımıyla örtüşmektedir. Sağlık bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. 14 Mart’ın 100. yılında Türkiye sağlık ortamındaki sorunlar artarak devam ediyor. Son 16 yıldır uygulanan sağlık politikaları, sorunları çözmek bir yana pek çok yeni sorunu beraberinde getirmiştir” dedi.

"ULAŞILABİLİR SAĞLIK HAKKI VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE"

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları ekonomik ve yönetimsel sorunlara, artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddete, sağlıkta dönüşüm programının sonuçlarına, şehir hastanelerinin yaratacağı problemlere, krizin sağlık alanına etkisine, tıp fakültesi hastanelerinin işletmeye döndürülmek istenmesine ve her geçen gün artan aşı reddine değinen Obuz “Bizler halkın sağlık hakkını savunurken, barışın egemen olduğu, özgür, adil, demokratik bir ülkede yaşama isteğimiz de güçleniyor. Akıldan ve bilimden yana olma tutumumuzu bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. İnsanca çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret, iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)