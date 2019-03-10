10 Mart 2019 03:30

Bağımsız Aday Ferhat Gürkan: Ranta göre değil halka göre yöneteceğiz

Emekçilerin yoğun olduğu Sincan’da "Birlikte yönetelim" diyerek bağımsız belediye başkan adayı olan İşçi Ferhat Gürkan ile seçimi konuştuk.

Bağımsız Aday Ferhat Gürkan: Ranta göre değil halka göre yöneteceğiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Buse VURDU
    Ankara

    Sabahın ilk saatlerinde işçi duraklarında seçim bildirilerini dağıtıyor, ardından atölyesinde iş başı yapıyor. Çevre işyerlerinden destek istiyor ve paydos olunca pazar, esnaf ve ev ziyaretleri için yola koyuluyor.

    Sincan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan’ın hemen her günü böyle geçiyor. Yarım milyonu aşan nüfusu ile işçi ve emekçilerin yoğun olduğu Sincan’da “Birlikte yönetelim” diyen Ferhat Gürkan ile seçim çalışmalarını konuştuk.

    Gürkan, 1956 yılında Nallıhan’da doğmuş. Ankara’da genç bir işçiyken mücadeleye atılan Gürkan, 18 yıl çalıştığı Türk Traktör fabrikasında 1998 yılında gelişen büyük işçi direnişinin de örgütleyicilerinden. Hâlâ OSTİM, İvedik bölgesinde bir doğal gaz firmasında işçi olarak çalışıyor. Belediye seçimlerinin çetin geçtiği başkentte bağımsız bir işçi bir aday olarak yerel yönetimlere diğer adaylardan faklı bir perspektifle bakıyor. Sincan’ın başta en kalabalık sakinleri işçiler olmak üzere her kesimden emekçiyle, her aşamada birlikte yönetilmesini istiyor. Sorularımızı yanıtlayan Gürkan, “Mega projeler diye ortada dolanıyor siyasi partilerin adayları. Halka dayanan projeler mi, ranta dayanan projeler mi? Esas sorunumuz bu bence. Biz Sincan halkıyla beraber, ortak kararımızla, ihtiyacımıza göre proje geliştireceğiz” diyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    Öncelikle aday olma sürecinizden bahsedebilir misiniz?
    Sincan Emek ve Demokrasi Güçleri, birleşik mücadele noktasında karar verdiler. Burada neler yapabileceğimizi, seçime nasıl gireceğimizi tartıştık önce. Seçime bağımsız aday ile girme kararı verildi ve ben de Emek ve Demokrasi Güçlerinin Sincan bağımsız adayı olarak ilan edildim. Bu süreçte “Sincan’ın sorunları nelerdir?” diye düşünüp Sincan’ın bir profilini çıkardık. Sincan, işçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. İlçede yaşayan birçok insan Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Temelli’deki Başkent OSB ve Anadolu OSB, OSTİM, İvedik OSB, Kazan Keresteciler Sitesi gibi yerlerde çalışıyor. Buradan hareketle ilçenin en önemli ihtiyaçlarının neler olduğunu belirledik. Sincan’ın ulaşımının rahatlatılması ve otopark sorununun çözülmesi, işçiler için sanayi bölgelerine ücretsiz gidecek servisler, meslek hastalıklarında uzmanlaşmış hekimlerin çalışacağı, iş kazalarıyla da ilgilenecek ücretsiz bir sağlık kuruluşu, çalışan ailelerin çocukları için ücretsiz kreşler, kadınlar için bir sığınmaevi ve gençler için kültürel-sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği kompleksler öne çıkan ihtiyaçlar oldu.

    "MESLEK ODALARINA SORACAĞIZ"

    Sincan’da nasıl bir belediyecilik savunuyorsunuz?
    Bize “Paranız var mı?” diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki “Belediyenin parası var. Önemli olan bu paranın nasıl kullanılacağı”. Sincan’ın gelirleri aslında oldukça fazla. Mega projeler diye ortada dolanıyor siyasi partilerin adayları. ‘Halka dayanan projeler mi, ranta dayanan projeler mi?’ Esas sorunumuz bu bence. Biz Sincan halkıyla beraber, ortak kararımızla, ihtiyacımıza göre proje geliştireceğiz. Tabii bunları yaparken de TMMOB, TTB gibi meslek odalarından ve gerçekleştireceğimiz projelerle ilgili alanlardaki diğer uzmanlardan görüş alacağız. Aldığımız görüşleri de halk ile paylaşacağız. Yapılabilecekleri ve yapılamayacakları ortaya koyacağız. Yaşanabilir bir Sincan için çalışacağız.

    "SİNCAN HALK MECLİSLERİYLE YÖNETİLECEK"

    Seçim çalışmanızda sıkça ilçenin halk meclisleri tarafından yönetileceğini söylüyorsunuz. Biraz anlatır mısınız, halk meclisleri nasıl kurulacak? Halk belediye yönetimine nasıl katılacak?
    Yerel yönetimlerde halkçı yönetim derken şunu söylüyoruz; Belediyeyi başkanlar değil, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler yönetecek. Sincan, halkın çeşitli kesimlerinin katılımıyla oluşacak halk meclisleriyle yönetilecek. Halk meclisleri, mahalle ve iş yerlerinden seçilecek temsilcilerden, muhtar ve azalardan, sendikalar, kitle örgütleri, dernek ve oda temsilcileri, çevre, spor, kültür, sanat örgütleri, farklı inançlara sahip vatandaşların örgütleri ile gençlik, çocuk ve engellilerin temsilcilerinden ve elbette kadınlardan oluşacak. Seçilmiş başkan ve meclis üyeleri de halk meclisinin bir parçası olacak. Halk meclisinin kararları, belediye meclisinin öncelikli gündemi olacak.

    "ELİMİZDEN BROŞÜR ALIP DAĞITAN GENÇLER VAR"

    Çalışmalara nereden başladınız? Konuştuğunuz kişilerden neler duyuyorsunuz?
    Çalışmalarımıza Temelli’deki Anadolu OSB ve Yenikent’ten başladık. Bir işçinin aday olması insanları çok mutlu ediyor. Ankaralı olmam da öyle... “Kazanamazsınız” diyenler de oldu, “Yarın siz seçilince siz de böyle yaparsınız” diyenler de... Tabii bu, bugüne kadarki rantçı yerel yönetim anlayışının halkta uyandırdığı bir tepki. Onlara “Bakın ben yönetmeyeceğim, biz yöneteceğiz. Hatasını, sevabını hep beraber üstleneceğiz. Gizli kapaklı hiçbir şey yapmayacağız” diyoruz. Diğer partilerden umudunu yitirmiş ama hâlâ kopamamış insanlar bir arayış içinde, bunu görüyoruz. Başta oy vermeyi düşünmediğini söyleyen birçok genç ve kadın, sohbetimizin sonunda bizim için oy toplamaya çalışacağını söylüyor. Bizi çok sıcak karşılıyorlar. Sincan merkezde tanıtım için bildiri ve broşürlerimizi dağıtırken gençler elimizden broşürleri alıp “Biz de dağıtalım” diyebiliyorlar. Bizi çok motive ediyor bu durum.

    "FABRİKALARDA KONUŞULUYOR"

    Diğer adaylardan farklı olarak yaklaşık 50 yıldır işçisiniz. Bunun seçim çalışmalarına bir etkisi oluyor mu? İnsanlar nasıl karşılıyor?
    Uzun yıllar Türk Traktör fabrikasında çalışmamın avantajını gördük Sincan’da. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, stajyerlerimiz broşürlerimizi dağıtırken bizi arayıp buluyor, hasret gidermeye geliyor. Bu bize geçmiş çalışmalarımızın boşa olmadığını, 25 yıl geçse de unutulmadığını, iyi şeyler bıraktığımızı gösterdi. O yüzden bu seçimlerde de şunu söylüyoruz: Bizim mücadelemiz sadece bugün için değil, yarın için de. İşçi arkadaşlarımızın gelip bizi sormaları, mahallelerinde eşlerine dostlarına dağıtmak için broşürlerimizden istemeleri bizi mutlu ediyor. Diğer fabrikalarda da “Bir bağımsız işçi adayı varmış” diye konuşulduğunu ve bunun heyecan yarattığını görüyoruz. Bu hafta içinde Sincan OSB’deki 12 büyük fabrikada dağıtıma çıktık. Çalışmalarımıza hız vereceğiz.  Biz bu ilçeye umut olmak istiyoruz. Şairin dediği gibi: Türkümüzü hep beraber söylemek istiyoruz.

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