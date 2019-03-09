09 Mart 2019 17:36

Alpla Plastik’te örnek toplusözleşme: Ücret zammı ilk yıl 1000 TL

Alpla Plastik’te imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesi, işçilere nefes alma şansı tanıdı.

Alpla Plastik’te örnek toplusözleşme: Ücret zammı ilk yıl 1000 TL

Görsel, Alpla Plastik Fabrikası'nın Street View üzerinden alınan ekran alıntısıdır

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    Özgür KARATEKE
    Petrol-İş İşyeri Temsilcisi

    Alpla Plastik’te yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ankara, Adana, Gebze şubelerinin de içinde olduğu sözleşme işçiler açısından da olumlu karşılandı. İşçi haklarının tırpanlandığı bir dönemde yapılan sözleşme işçilere nefes alma şansı tanıdı.

    Yapılamayacağı düşünülen biz sözleşme imzaladık. Bu sözleşme gereği; ücret zammı ilk yıl 1000 TL, ikinci yıl enflasyon artı 1, üçüncü yıl enflasyon artı 4 olacak. Sosyal haklarda da yüzde 20 artış sağlandı. Adana ve Ankara’da 3 olan ikramiye sayısı 4’e yükseldi.

    Peki bunu neden paylaşıyoruz? Çünkü örnek teşkil edebilecek ve sınıf kardeşlerimize emsal olabileceğini düşündüğümüz için. Birçok yerde işten atmalar, ücretsiz izinler yaşanıyor. İşçiler mevcut durumun dahi gerisine giderken bizim haklarımızı arttırma nedenimiz, bir arada duruşumuz ve birlikteliği bozmayışımızdır. Doğru olan da ilkeli olan da ısrar edişimizdir.

    Öncelikle işveren 255 TL teklif etmesine rağmen 4 katı bir fiyatı imzalamamızın altında yatan; örgütlülüğümüzdür. Başta sendikalı işyerleri ve sendikası olmayan işçiler şunu bilmeli ki, biz talep eder ve arkasında durursak ancak öyle kazanabiliriz. Bu sözleşmede bunun ispatıdır. 

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