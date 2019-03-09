İzmir Bayraklı'da CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ticari bir taksiden 4-5 el ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın Yamanlar seçim irtibat bürosu bugün saat 14.30 civarında kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Saldırı sırasında merkezde bulunan büro çalışanları Batuhan Gül ve Hakkı Bolat, el ve ayaklarından yaralandı. Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Silahlı saldırıyla ilgili olarak B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen B.A.'nın, CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ile görüşmek istediğini, randevu alamadığı için de ateş açtığını söylediği öne sürüldü.

Fotoğraflar ve Kolaj: Evrensel

"BU PROVOKATİF SALDIRIYA KARŞILIK VERMEMİZ BEKLENMESİN"

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamayı paylaştı. Sandal açıklamasında, 8 Mart Cuma gecesi CHP Bayraklı Gençlik Kolları üyesi gençlerin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından silahlı ve sopalı saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Yaralı 7 gencin Çiğli Bölge Hastanesi ile Ege üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını ve tedavi edildiğini belirten Sandal, "Bu olayın hemen ardından 9 Mart Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ise, CHP Yamanlar seçim büromuza silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek 'Başkan nerede, buraya gelsin' şeklinde açıklamalarda bulunan şahıslar, daha sonra bir ticari taksi ile seçim bürosunun önünden geçerek büroya doğru 3 kurşun sıkmıştır. Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan içeri girerek iki arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Yaralı arkadaşlarımızın tedavisi Çiğli Bölge Araştırma Hastanesinde devam etmektedir." bilgisini verdi.

Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söyleyen Sandal, açıklamada şunları belirtti:

"Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu provokatif saldırıya karşılık vermemiz beklenmesin. Adalete güveniyoruz, adalet kurumunun gereğini yapacağını, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz."

Ne yaparlarsa yapsınlar bizi birbirimize düşüremeyecekler. Kimseye çizdiği senaryonun sonucunu armağan etmeyeceğiz.



Her ne güçle ve hakla bizi yolumuzdan çevireceğini zannedenler varsa yanılıyor.



Toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Nb8krqiNPS — Serdar Sandal (@SerdarSandal) 9 Mart 2019

(İzmir/EVRENSEL)