09 Mart 2019 16:26

F oturumunda hasta kadın mahpusların serbest bırakılması talep edildi

363. hafta F Oturumu’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hasta mahpusların serbest bırakılması talep edildi.

F oturumunda hasta kadın mahpusların serbest bırakılması talep edildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Tedavi hakları gasbedilen hasta mahpusların sesi olmak için düzenlenen 363. hafta F Oturumu’nda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mahpusların durumundan bahsedildi.

    İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleşen 363. hafta F Oturumu’nda “Kadın hasta mahpuslar serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır engellenemez” pankartları açıldı. 364. haftanın basın açıklamasını, İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu. Hapishanelerde 110 hasta kadın mahpus olduğunu ve bunlardan 48’inin ölümcül hasta olduklarını belirten Onaran, Marmara Bölgesi hapishanelerinde bulunan 9 ağır hasta kadın mahpusun durumunu anlattı:

    • Ayfer Ayçiçek, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta ve ağır şizofren hastası.
    • Dilek Öz, Bakırköy L Tipi Kapalı Hapishanesinde kalmakta. İşkenceden dolayı vücudunun bazı eklemlerinde lif bezleri kopması yaşanmış. Lenf kanseri. Bel ve boyun fıtığı var. Kalp ritmi bozukluğu bulunmakla birlikte ayrıca kronik astım hastası.
    • Güneş Tekin, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta. Çatışmada ağır yaralı olarak tutuklandığı için akciğerinde, sırtında ve kaburgalarında şarapnel parçaları var. Göğsünde mermi olmasından kaynaklı oturup kalkmada ciddi sorunlar yaşıyor. Ameliyatın riskli olduğu söylenerek ameliyat edilmemektedir. Felç olma riskinin olduğu belirtiliyor. Ayrıca her iki bacağında yaralanmadan kaynaklı doku kaybı olduğu için bacaklarını rahat kullanamıyor.
    • Havva Ak, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta. Meme kanseri.
    • Hazine Alçı, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta. Bir bacağında dizin biraz üstünde kalça kemiğine kadar platin var. Ateşli silahla yaralanma sonucu sağ bacağında ciddi bir sakatlık var.
    • Saime Avşin, Bursa/Yenişehir Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor. Ciddi ağrıları var.
    • Sevcan Atak, Bakırköy Kadın Hapishanesinde kalmakta. Rahim Kanseri. Ayrıca gözlerini kaybetmesine neden olabilecek bir hastalığı var.
    • Süreyya Bulut, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta. Kafasındaki şarapnel parçasıyla yaşıyor. Bir gözü görme fonksiyonunu yitirmiş durumda.

    Onaran, kadın hasta mahpusların serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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