Akşener'den "Kaçacak deliği yok" diyen Erdoğan'a 28 Şubatlı yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada "Birileri cezaevinde süre dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin." diyerek hedef aldığı açıklamasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 28 Şubat'la yanıt verdi. Akşener "Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun, Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan!" dedi.

ERDOĞAN AKŞENER'İ HEDEF ALDI: KAÇACAK DELİĞİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'daki mitingde, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'yu Denizli'de düzenlediği mitingdeki sözleri üzerinden yüklendi. "'Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer' diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar." diyen Erdoğan "Şakadan da olsa terörist denmez. Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ CEZAEVİNDE SÜRE DOLDURUYOR, AYNI YOLA SEN DE DÜŞEBİLİRSİN"

Erdoğan Akşener'e yönelik olarak şu sözleri sarf etti: "Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor, ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin."

AKŞENER: 28 ŞUBAT'TAN KORKMAMIŞIM ŞİMDİ NİYE KORKAYIM?

Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan yanıt veren Meral Akşener "Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan!" dedi.

Akşener, Erdoğan'ı da etiketlediği paylaşımı şöyle:

Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.

Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan?

Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım?

Hodri meydan! — Meral Akşener (@meral_aksener) 9 Mart 2019

(HABER MERKEZİ)

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