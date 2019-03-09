TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş: İhraç ettiklerimizi ithal ediyoruz

Sadiye Eser

Tarımın gözden çıkarıldığını ve ürünlerin çoğunun ithal edilmeye başlanıldığını belirten Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünleri dahi ithal eder duruma geldiğini belirtti.

Ekonomik krizle birlikte artan fiyatları düşürmek üzere tanzim satış noktaları kuran hükümetin yanlış tarım politikalarını eleştiren TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tanzim satış noktalarının krize çözüm olmayacağını vurgulayarak, tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden birisinin ithalata bağımlılık olduğunu ifade eden Demirtaş, “Biz artık üretemez duruma geldik. Ekim alanları sürekli daralıyor. Son 20 yılda yaklaşık 3 buçuk milyon hektar tarım arazisi ekilemez duruma geldi. Üreticiler bu toprakları terk etti. Terk etmesinin birçok nedeni var ama bunun en önemli nedenlerinden biri girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Mazot, gübre, tarım ilacı, yem gibi çok sayıda girdi ürünü ithal ediliyor. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

"TARIM GÖZDEN ÇIKARILDI"

Tarımın gözden çıkarıldığını ve ürünlerin çoğunun ithal edildiğini belirten Demirtaş, asıl ithalatın 2010 yılında başladığına dikkat çekti. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan hastalıkların da bu ithalatla birlikte Türkiye’ye geldiğine dikkat çeken Demirtaş şöyle devam etti: “Bizim üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımız var. Kendi toprağımıza uygun yerel tohumlar, yerli üretimi yapamadık. Kucak dolusu paralar verdik yılarca, yalnız kendi üreticilerimizi değil, Avrupa ya da dünyadaki diğer ülkelerin çiftçilerini zengin ettik. İthalata verilen paralar bizim üreticiye verilseydi, üretici bu noktaya gelmezdi. Kırdan kente göçler de önlenirdi.”

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"İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ İTHAL EDİYORUZ"

Devletin çiftçilere zaman zaman küçük destekler verdiğini ama bunun kırdan kentte göçleri engellemediğinin altını çizen Demirtaş, “Türkiye’de yedi iklim var ama yeterince marka yaratamadık. Tropikal meyveleri bile yetiştirip ihracat edecek bir iklimdeyiz ama ne yazık ki sürekli ithal ediyoruz. Hayvandan baklagillere kadar, sebze meyveden samana kadar hepsini ithal ediyoruz. Hatta bir zamanlar ihracatını yaptığımız ürünleri dahi ithal eder duruma geldik. Örneğin mercimek Mardin, Urfa ve Diyarbakır yöresinde yetişiyor. Geçmiş yıllarda bu mercimeği Kanada’ya ihracat ettik. Ama şimdi mercimek ithal ediyoruz” diye konuştu.

"ÇÖZÜME DÖNÜK ADIMLAR ATILMIYOR"

Son olarak tanzim satış noktalarına değinen Demirtaş, şunları söyledi: “Tarım kredi kooperatifleri üreticiden alıp direk tanzim satış noktalarında tüketiciye sunuyor. Burada tatbii ki fiyat düşer. Bunun nakliye parası, kirası, vergisi yok. Belediyeye veriyorsun o da gelip satıyor. Bu şekilde bu ürünleri piyasaya ver fiyatları tanzim satış noktalarında belirlediğinizin yarısına indirirler. İnsanlar birkaç kilo almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Satış noktalarında 10 ya da 15 tane ürün var onu da zaten kısıtlı alabiliyor. Bu şekilde nereye kadar devam edecekler. Üretici ağlıyor, kazanamayınca üretmekten vazgeçip göç ediyor. Ne yazık ki çözüme yönelik yeterli adımlar atılamıyor.” (İstanbul/MA)

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