DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Erdoğan'a hakaret suçu"ndan beraat etti

Arzu Çerkezoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu"ndan açılan kamu davasından beraat etti. Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karara göre Çerkezoğlu'nun, "IŞİD başta olmak üzere tüm cihatçı çetelerin baş destekçisi, savaş çığırtkanı Tayyip Erdoğan" sözleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde belirtilen düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında ağır eleştiri niteliğinde kaldığına karar verildi.

HAKARET DEĞİL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın genel sekreterliğini yaptığı dönemde "Bu ateş herkesi yakar, yaşatırken öldürmek istemiyoruz" başlıklı konuşmasına açılan Cumhurbaşkanına hakaret suçundan beraat etti. Çerkezoğlu'nun Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde okuduğu basın açıklamasından “Bu savaşın bir tarafından da diktatör heveslisi her türlü baskı, talan ve yağma politikalarının uygulayıcısı IŞİD başta olmak üzere tüm cihatçı çetelerin baş destekçisi, savaş çığırtkanı Tayyip Erdoğan ve onun çetesi var ve onun iktidarı var. Bu savaşın bir tarafında ise bizler varız" sözleri insan hakları kapsamında eleştiri özgürlüğü olarak tanımlandı.

ÜST NORM AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi şu kararı verdi: “Sanık savunmasında eleştiri hakkını beyan edip hakaret kastının bulunmadığını belirtmiş olması, hakaret kastı ile hakaret ettiğinin kesin olarak tespit edilememesi, söylenen sözlerin hoş olmadığına rağmen doğrudan doğruya sövme niteliğinde hakaret içermemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesine göre kanunla kabul edilip iç hukuk sitemimize dahil olan ve üst norm niteliğindeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde belirtilen düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti kapsamında olduğu, söylenen sözlerin ağır eleştiri niteliğinde kaldığı anlaşıldığından sanığın beraatına ilişkin hüküm kurulması gerektiği kanaatine varılmıştır”.

Verilen kararla birlikte Çerkezoğlu beraat ederken yargılama giderleri ise Hazine’nin üzerine bırakıldı. (Ankara/EVRENSEL)