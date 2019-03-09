Soylu'dan CHP'li adaylara: "Tanrıkulu'ndan nefret ediyorum desinler"

Meltem AKYOL

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef göstererek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na “Nefret ediyorum desinler” çağrısında bulunduğu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Evrensel’e konuştu. “Yazıklar olsun” diyen Tanrıkulu, “Kendisi Türkiye’de İçişleri Bakanıdır ve bütün yurttaşların can güvenliğinden sorumlu konumdadır. Söylediği sözler nefret söylemidir ve hedef göstermedir açıkça” dedi. Nefret söyleminin nereye varabileceğini geçmiş örneklerden bildiklerini söyleyen Tanrıkulu, “Geçmişte de onun ‘büyük abilerinden’ çok tehdit aldık ama yolumuzdan dönmedik. Ben işimi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

SOYLU’DAN SKANDAL SÖZLER: 'TANRIKULU’DAN NEFRET EDİYORUM’ DESİNLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nefret söylemini sürdürerek, CHP’nin adayları İmamoğlu ve Yavaş’a “‘Sezgin Tanrıkulu’ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum’ desinler” dedi.

Beykoz’da Karadeniz dernekleri ile bir araya geldiği etkinlikte konuşan konuşan Soylu, hedefine bu kez CHP’li adayları aldı. Soylu, “İmamoğlu ile Ankara’daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; ‘PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da, bunların getireceği oyun da Allah belasını versin’ desinler. ‘Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu’ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.’ Hadi desinler ya” dedi.

TANRIKULU: YAZIKLAR OLSUN

Soylu’nun açıklamaları sonrası ulaştığımız Sezgin Tanrıkulu “Yazıklar olsun” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasetin düştüğü bu durum gerçekten içler acısıdır. Bu yüzden yazıklar olsun diyorum, düştüğü durum bir çukur gerçekten. Yani kendisi Türkiye’de İçişleri Bakanıdır ve bütün yurttaşların can güvenliğinden sorumlu konumdadır. Söylediği sözler nefret söylemidir ve hedef göstermedir açıkça. Etkili bir konumda olan, güvenlik örgütünün sahibi bir konumda olan bir bakanın başka bir yurttaşa bir siyasetçiye bu sözleri söylemiş olması, bir de bunu canlı olarak yayımlanan bir toplantıda söylemiş olması, Türkiye’de AK Parti siyasetinin tükendiğinin göstergesidir aynı zamanda. Bu dille, bu üslupla siyaset yapılmaz, yaptığı başka bir şey.”

“İçişleri Bakanı söylediği bu sözlerin sokakta ne anlama geldiğini bilebilecek bir pozisyondadır” diyen Tanrıkulu, “Dolayısıyla İçişleri Bakanı bunu bilerek yapmaktadır. Ben kendimle ilgili bir şey söylemem ama bu siyaset değil, bu siyasetin çok ötesinde bir kin ve nefret söylemidir, hedef göstermedir. Tabii ki bizim aramızda bir kan davası yok. Ama kan davası olan insanlar bile bu üslubu kullanmazlar. Hiçbir değer, hukuk ve ahlaka sığmayan bir yaklaşım ama kendisinin geldiği nokta bu artık. Her gün benzer sözleri dozunu da arttırarak duyuyoruz. Ama bu kadar ağırını, bir de çağrı yaparak ifade etmemişti” diye konuştu.

Nefret söyleminin nereye varabileceğini geçmiş örneklerden bildiklerini söyleyen Tanrıkulu, “Geçmişte de onun ‘büyük abilerinden’ çok tehdit aldık ama yolumuzdan dönmedik. Ben işimi yapmaya, adalet, insan hakları ve hukuk için çalışmaya ve her mağdurun hakkını savunmaya devam edeceğim. Allah kerim” dedi. (HABER MERKEZİ)