Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi'ye destek

Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi işçilerle ve emekçilerle buluşarak yönetim anlayışını anlatmaya devam ediyor. Kapı kapı dolaştığı yerlerde emekçilerin desteğini alan İşçi Varto Derneği'nin her yıl düzenlediği geleneksel yemek etkinliğine katıldı.

İzmir VartoDer'in etkinliğinde emekçilerle buluşan Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi'ye Varto Derneği Başkanı Kenan Uzuner, "Çiğli'de bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi'nin bizlerin sesi olacağına eminiz. Rantçı anlayışa karşıyız, farklı kültürleri yok sayan anlayışları istemiyoruz. O yüzdendir ki İşçi'nin Çiğli'den aday çıkması bizim için çok önemlidir, muhalif seslerin de duyulmasına ihtiyaç var. Cihan İşçi’nin, sadece işçiler değil tüm Çiğlililer tarafından da desteklenmesi gerekir” dedi.

Önceki gün Küçük Çiğli'de kahvelerde, evlerde halkla bir araya gelen bağımsız aday Cihan İşçi, fikir alışverişinde bulunarak tek sesin değil birlikte yönetebilmenin Çiğli için önemine değindi. Mahallerde emekçiler için yapılacak birçok konuya değinen İşçi'ye desteklerini anlatan bir vatandaş özellikle oy vermekten vazgeçtiklerini vurgulayarak, "Her seçim öncesi adaylar gelir bizlerden oy ister ancak niçin oy istediklerini anlatamazlar bile. Biz Cihan İşçi'yi fabrikalarda yürüttüğü çalışmalardan da tanıyoruz. Oy vermekten bile vazgeçtiğimiz bir seçimde bizler için umut oldu" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi işçilerle bir araya geldi