Köy okulunda ihmal: 3 öğrenci yandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir köy okulunda şirketin getirdiği yemekleri sınıfta ısıttığı sırada su ısıtıcısının devrilmesi sonucu 3 öğrenci yandı. Öğrenciler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin kırsalında bulunan Canveren Köyü İlkokulu’nda yemekhanenin olmayışı nedeniyle yemeklerin şirket tarafından karşılandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, yemek şirketi, dün getirdiği yemekleri öğrencilerin bulunduğu sınıfta ısıtmaya çalıştı. Yemek ısıtma esnasında su ısıtıcının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler N.K. ve H.K. adlı kardeşler ile soyadı öğrenilemeyen M., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuklardan birisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

EĞİTİM SEN: SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILSIN

Eğitim Sen Diyarbakır 3 No’lu Şube, olayın gizlenmeye çalışıldığını belirterek, yemekhane olmayan alanda yemek yapılmasının kanunen yasak olduğuna dikkat çekti. Sendika, şirkete yemek yapılması gerektiği noktasında İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından talimat verildiğinin altını çizdi. Eğitim Sen, “Öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz ve sorumluların bir an ortaya çıkması için Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyoruz” dedi. (MA)