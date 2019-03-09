Bayraklı Belediyesinde TİS imzalandı

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş 6 Nolu şube arasında bin 110 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşmeye göre Bayraklı Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu. Sözleşme törenine, mevcut belediye başkanı Hasan Karabağ, DİSK Genel-İş 6 Nolu Şube Başkanı Emine Yılmaz ve belediye çalışanları temsilcileri katıldı.

Sözleşmeye göre, KHK ile belediye şirketine Bayraklı Belediyesi Personel AŞ'ye geçen işçiler, yüzde 4'lük Yüksek Hakem Kurulu'nun zammının yanı asgari ücret farkı ve yüzdelik dilimler maaşlarına yansıtılacak. Bu fark ikinci yıl da maaşlara eklenecek. Ayrıca yine sözleşme ile birlikte yol ve yemek ücretleri düzenlenirken tüm işçilere haftada 2.250 gr yoğurt ve yılda 1 defaya mahsus olmak üzere sivil mont kaban ve ayakkabı verilecek. Ayrıca yaklaşık 400 TL değerinde erzak hakkı getirildi. KHK ile sınırlı olan sosyal izinlere ilave sosyal izinler elde edildi. Banka promosyon hakkı toplu sözleşmemeye konuldu. İşçiler belediye tesislerinden de yüzde 25 indirimli yararlanabilecek.

'KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

DİSK Genel-İş 6 Nolu Şube Başkanı Emine Yılmaz, “Bu sözleşmeyle birlikte KHK ile kadroya geçen tüm işçi arkadaşlarımız toplu sözleşme, grev ve sendika hakkını elde etmiş bulunuyor. 10 yıldır birlikte çalıştığım ve 3 yıldır birlikte sendikal hak ve özgürlükler konusunda bize destek veren Hasan Karabağ unutulmayacak, işçi, emekçi, örgütçü bir başkan olarak yüreklerimizde yer alacaktır. Bundan sonra KHK kanunlarına karşı işçilerin ekonomik sosyal kültürel düzeylerini yükseltmek, arkadaşlarımızın insan onuruna yarışır ve çağın gerekliliklerine uygun bir yaşam düzeyini sağlamak için mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

KARABAĞ: HAYIRLI OLSUN

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “10 senedir maaşlarınızı geciktirmeden verdik. Her zaman çalışanlarımızdan yana olduk. Umarız bundan sonra da yine aynı şekilde devam eder. Bu toplu sözleşme tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)