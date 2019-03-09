09 Mart 2019 11:47

Finlandiya’da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete maruz kalıyor

Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı raporda Finlandiya'da her yıl 50 bin civarında kadının cinsel şiddete uğradığını açıkladı.

Finlandiya’da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete maruz kalıyor

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Uluslararası Af Örgütü Finlandiya Seksiyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı raporda her yıl 50 bin civarında kadının cinsel şiddete uğradığını açıkladı.

    Kadına yönelik cinsel şiddeti mercek altına alan Uluslararası Af Örgütü, cinsel şiddete uğrayan kadınların anlatımlarının kuşkuyla karşılandığına ve bazı durumlarda suçun kadınlara yüklendiğine dikkat çekti.

    Resmi kayıtlara göre 2017 yılında polise 1245 tecavüz suçu polise bildirildi. Ama bunlardan sadece üçte biri hakkında soruşturma başlatıldı. Sadece 209 dava mahkumiyetle sonuçlandı.

    Uluslararası Af Örgütü, 300’den fazla tecavüz vakasının polis ve mahkeme tutanaklarını inceledi. Polis ve savcılık belgeleri ve mahkeme tutanakları kadınların büyük bir çoğunluğunun cinsel ilişkiye rıza göstermediklerini ortaya koymasına rağmen sanıklara ceza verilmedi.

    Af Örgütü, tecavüze uğrayan 7 kadınla yüz yüze görüşme yaptı. Kadınların çoğu davanın uzamasından şikayet etti. Dava süreci ve duruşmalarda ruhsal sarsıntı geçirdiklerini söyledi.

    SUÇ KADINLARA YIKILIYOR

    Kadınlar, anlatımlarının polis ve sağlık kurumlarının temsilcileri, avukat ve hakimler tarafından kuşkuyla karşılandığı ve suçun kendilerine yıkıldığı hissine kapıldığını söyledi.

    “Piyango için Mücadele” başlıklı raporu hazırlayan Uluslararası Af Örgütü Uzmanı Otava Piha, cinsel şiddete başvuranların cezalandırılmamasının Finlandiya’da hala çok olağan olduğu görüşünde.

    Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye açıklamalarda bulunan Piha, kurumlara başvuran cinsel şiddet mağduru kadınların uğradıkları muameleyi piyangoya benzetti. “Eğer şansın varsa saygıyla karşılanırsın. Bu  mağdurla görüşenlere bağlı. Bazıları eğitimli ve mağdurların nasıl karşılanacağını biliyor. Bazıları nasıl karşılanacağını bilmiyor. Daha da kötüsü kadınların suçlandığı pek çok vaka var” dedi.

    KADINLARA VERİLEN DESTEK YETERSİZ

    Raporda, tecavüz mağdurlarının haklarının korunmasının rastlantıya bağlı olduğu görüşüne yer verildi. Kurbanların adil duruşma ve destek hizmeti alma hakları olmasına rağmen bunun pratikte yerine getirilmediği belirtildi. Avrupa Konseyi’nin Finlandiya’da 13 özel destek merkezi olmasını tavsiye etmesine karşın sadece Helsinki’de tek bir merkez olduğuna dikkat çekildi.

    RIZA ŞARTI ARANMALI

    Yürürlükteki yasalar cinsel ilişkinin tecavüz sayılması için tehdit veya şiddet tehdidinin olmasını öngörüyor. Af Örgütü bunun değiştirilmesini ve cinsel ilişkilerde rıza şartının aranmasını istiyor.

    Otava Piha, Finlandiya’nın rıza yasasını yasalaştırmamakla altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri ve 2015 yılında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini söylüyor.

    PERSONEL EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELİ

    Af Örgütü, rıza yasasının yanı sıra iki ayrı öneride bulunuyor. Polis, adalet mekanizması ve sağlık kurumlarında çalışanların cinsel şiddet mağdurlarına nasıl davranılacağını öğreten eğitimlerden geçirilmelerini talep ediyor.

    Örgütün ikinci önerisi de tecavüze uğrayanların soruşturma ve davalarının dikkatli ve hızlı ele alınması için polis ve mahkemelere daha fazla kaynak aktarılması.

    Kadın örgütleri de, rıza yasasının kabul edilmesi için ‘Rıza-2018’ parolasıyla kampanya başlatmış ve topladıkları 55 bin imzayı geçtiğimiz yılın kasım ayında parlamentoya vermişti.

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