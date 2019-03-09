Almanya’dan Dersim Devrimci Güçbirliği’ne destek

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Dersim’de HDP, EMEP, ESP ve Partizan tarafından kurulan Dersim Devrimci Güçbirliği’ne Almanya’dan destek geldi. Köln’de bir araya gelen Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Almanya Demokratik Kürt Toplumu (NAV-DEM), Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF) ve Partizan Avrupa temsilcileri, seçimlerde HDP listesinden seçimlere katılan adaylara destek verdiklerini açıkladılar.

GÖÇMENLERİN EN BÜYÜK ÖZLEMİ DEMOKRATİK TÜRKİYE

Ortak basın açıklamasında ilk konuşmayı yapan DİDF Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Avgan, “Halkın iradesiyle seçilen belediye eş başkanlarının görevden alınması ve kayyımun atanması kesinlikle kabul edilebilecek bir durum değil. Bu nedenle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde belediyenin yeniden asıl sahiplerine geçmesi bizler için de büyük bir önem taşıyor. Dersim halkının bunu göz önünde bulundurarak sandık başına gidip oyunu kullanması en büyük arzumuzdur. Avrupa’da yaşayan biz Türkiye kökenli göçmenlerin en büyük özlemi demokratik bir Türkiye’dir. Bu nedenle yerel seçimleri otoriter rejimin inşaasını güçlendirmek için kullananlara Dersim halkının en iyi yanıtı vereceğine inanıyoruz” dedi.

Partizan Avrupa Temsilcisi Mehmet Özkan yaptığı konuşmada, “Dersim Devrimci Güçbirliği’ni destekliyoruz. Direnişin sembolü olan Dersim’in bu kez de baskıya ve sömürüye karşı aynı tutumunu göstereceğine inanıyoruz. Bu nedenle Dersim’de yaşayan bütün dostlarımızı güçbirliğine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

AGİF temsilcisi Deniz Şafak ise Türkiye’de düzen partilerine oy verilmemesi gerektiğini belirterek Dersim’de HDP listesinden seçimlere katılan adaylara oy verme çağrısına bulundu. Sendikacı-Gazeteci Süleyman Ateş de Dersim’de geçmişten bu güne halkı yönetim konusunda önemli mesafelerin katedildiğini her yıl Dersim’e yaptığı ziyaretler sırasında gördüğünü belirterek güçbirliğine destek verdiğini söyledi.

"ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANLARI SİYASİ GÖRÜŞLERİ NEDENİYLE HAPİSTE"

2004-2009 yılları arasında Dersim Belediye Başkanlığı yapan Songül Erol Abdil de toplantıda yer aldı. Kadınların 8 Mart’ını kutlayarak başladığı konuşmasında “Dersim’de kirli bir savaş yürütülüyor. İnsanlar sürekli gözaltına alıyor, tutuklanıyor. Daha önce belediye başkanlığı yapan arkadaşlarım belediyecilik faaliyetleri nedeniyle değil siyasi görüşleri nedeniyle şu anda hapishanede. Dersim halkını, yapılan baskıları unutmadan sandık başına giderek merkez ve ilçelerde HDP adaylarına destek vermeye çağırıyorum” dedi. HDK-A temsilcileri de toplantıda hazır bulundu ve güçbirliğine destek verdiklerini açıkladılar.

"DERSİM İÇİN BİZLERİN DE YAPABİLECEKLERİ VAR"

Kurumlar adına hazırlanan ortak açıklamayı ise NAV-DEM temsilcisi Arslaner okudu. Açıklamada, “Tekçi, asimilasyoncu tek adam rejimine karşı Dersim Devrimci Güç Birliğinin halkçı, katılımcı ve özgürlükçü talepleri bizlerin de özlemini duyduğumuz bir Dersim’in inşa edilmesini içeriyor. Dersimin dilinin, kültürünün, inancının, eşitlik ve özgürlük sevdasına geçmişte hiç kimse engelleyemediği gibi bugünde de engelleyemeyecek.

Bu nedenle, yıllardır Almanya’da yaşayan, yaz tatillerinde ye da fırsat bulduğunda Dersim’e gidenlerin en büyük özlemi savaşın olmadığı, demokratik, katılımcı, özgürlükçü temelde yönetilen bir yerel yönetimdir. Yine Dersim kültürü, gelenekleri ve inancının dünyaya tanıtılması açısından önemli bulduğumuz Dersim Doğa ve Kültür Festivali’nin yeniden başlatılmasını özlemle bekliyoruz.

Savaşın son bulduğu, halkların bir arada eşit ve özür bir şekilde yaşadığı, HES’lerin olmadığı, Munzur’un özgür aktığı bir Dersim için bizlerin de yapabilecekleri var. Dersim’deki dostlarımızı, akrabalarımızı, Devrimci Güç Birliğine, göstermiş olduğu eş başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir’e, ilçelerdeki belediye eş başkan adaylarına destek vermeye çağırıyoruz” denildi.

DAYANIŞMA GECESİNE ÇAĞRI

Basın toplantısında ayrıca 10 Mart'ta Köln'de yapılacak Dersim Devrimci Güçbirliği ile dayanışma gecesine çağrı yapıldı. Euro Saal Düğün salonunda yapılacak geceye HDP Milletvekilleri Alican Önlü, Zeynel Özen'in yanı sıra güçbirliğine destek veren kurumların temsilcileri birer konuşma yapacak. Ayrıca çok sayıda Dersimli sanatçı dayanışma amacıyla sahne alacak. (Köln/EVRENSEL)

Dersim'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı