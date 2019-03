Reyhan Başaran: Bizim ödediğimiz vergilerle bize böbürleniyorlar

Emek Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit’te yerel gazeteleri ziyaret etti. Derince’de Gümüş Temizlik işçilerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayan Başaran, Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nin açıklamasına katıldı, son olarak ise Çenedağ Mahallesi’nde ev ziyaretinde bulundu.

Derince Yenkent’te Gümüş Temizlik işçilerine menekşe hediye eden Başaran, kadınlarla sohbet etti. Yerel yönetim modelini anlatan Başaran, kadınların önerilerini dinledi. Yenikent Muhtarlık önünde Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nin 8 Mart açıklamasına da katılan Başaran, buradan Çenedağ Mahalesi’nde ev toplantısına geçti.

"KAYNAK NEREYE GİDİYOR?"

Ziyarette kadınların çalışma hayatına katılması gerektiğini söyleyen Başaran, “Kadınlar ev bakım işlerinden muaf tutulmalı. Mahallelere kreşler, bakım evleri, aş evleri, çamaşırhaneler açacağız. Cinsiyete dayalı işler toplumsallaşmalı diyoruz. Mevcut yönetimde bunlar yok. Biz söyledikten sonra onlar da dillendirmeye başladı, yıllardır yönetiyorsunuz, neden yapmadınız peki? Hoşumuza gidiyor ancak ücretsiz dahi diyemiyorlar. Kocaeli en zengin belediyelerden ancak kaynak nereye gidiyor, bunu bilen yok” dedi. Kaynak sorunun üzerine söze giren bir kadın, “Kaç yıldır yönetiyorlar, diyorlar ki ‘Bizden öncekilerin borcu var’, Kendi yaptıklarını bile kabul etmiyorlar” dedi.

"HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİT DİYEMİYORUM"

“Bir kadınının çalışmasının hobi olmadığını söyleyen” Başaran, “Kadının sosyal güvencesi olmalıdır. Ayakları üzerinde durmalıdır. Yalnız kaldığında güvencesi olmak zorundadır. Her şey merkezi değildir, yerellerde kadınlar da yönetmelidir. O yüzden halkın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerel yönetim mümkündür diyoruz. Bu bakış açısını, yönetim biçimini değiştirmek istiyoruz. Kentte yapılan her şeyi kadınların ve erkeklerin ortak kullanacağı yerler haline getireceğiz. Bugün her yer erkeklerin kullanımına açık” diye konuştu.

“Yollara köprülerle para harcadılar, bize sıra gelince para yok dediler” diyen Türkan ise, “Artık öyle olmasını istemiyoruz. Öğrencilerin yolları, yurtları sizin dediğiniz gibi kesinlikle ücretsiz olmalı” ifadelerini kullandı. Selma adındaki bir kadın ise, “Ben kızıma önceden hep ‘Hayallerinin peşinden git’ derdim, artık diyemiyorum. Çünkü hayat artık öyle şeyler sunmuyor. Ve parası olmayan bir meslek seçmesini istemiyorum. Mahallede bir lisemiz yok. Sizin de dediğiniz gibi anneme, babama bakıyorum, evde yapılacak işler de olabilir. Çalışmak istediğimde yaştan dolayı da almıyorlar. Bazı zamanlar oluyor kendimi işe yaramaz hissediyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ancak koşullar uygun değil” dedi.

"YAŞLI VE ENGELLİ HİZMETİ ALAMIYORUZ"

İstanbul’dan Kocaeli’ye taşındığını söyleyen bir vatandaş, “Ben buraya geldiğimde ilk sorduğum şey spor alanı oldu. Bana dediler ki şu köprüden diğer köprüye kadar spor alanı. Orada yürüyüş yapıyorum. Aslında Kocaeli çok güzel bir şehir. Ancak eksikleri çok fazla. Çalışmayı istiyorum ancak çocuklarımı bırakamıyorum. Özel kreşe versem, aldığım maaş oraya gidecek. Parasız hiçbir şey olmuyor” dedi. Tekrar söz alan Selma, “Engelli bir kardeşim var. Korkuluk istedik, onu bile yapmadılar. Engelli vatandaşlar her zaman birilerine muhtaç kalmak zorunda olmasın. Bizde engelli de var, yaşlı da var ancak asla hizmetlerimizi alamıyoruz. Bir şey için on kere gitmek zorundayız” dedi. Murat isimli vatandaş ise, “Çok basit sebeplerle hizmet almamızı engelliyorlar. Aslında yapabilecekleri birçok şey var. Hizmet verirken ayrıştırıp, kimliğimize bakıyorlar. Herkes çıkar peşinde, Durmadan ‘Yeni Türkiye’ diyorlar, biz bir türlü göremedik ‘Yeni Türkiye’yi, hep eskideyiz” dedi.

Belediyelerin yaptıkları işleri lütufmuş gibi gösterdiklerini ifade eden Kocaeli Bağımsız adayı Reyhan Başaran, “Bizim ödediğimiz vergilerle bize böbürleniyorlar. Buna izin vermeyelim, gelin hep birlikte beraber yönetelim. Bizim yerel yönetim anlayışımızda görevimizi yapmadığımız da bizi de görevden geri çağırabileceksiniz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

