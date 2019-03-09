Cumhur İttifakının Nazilli adayı Haluk Alıcık kadın çalışanı darbetti

MHP Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Haluk Alıcık'ın işten attığı bir kadın çalışanı darbettiği ortaya çıktı.

Aydın Life isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde kadının "1350 liraya çalışıyorum burada, 10 kere maaşımdan kesinti yapıldı" diyerek hakkını aradığı görüldü.

İşten atılan kadının Haluk Alıcık’a “Sadece işimi yapıyordum. Tek istediğim birimimin değiştirilmesiydi. 1350 liraya çalışıyorum, 10 kere maaşımdan kesinti yapıldı. Bu yüzden sizinle 5 dakika görüşmek istedim. Ancak siz benim çıkışımı verdiriyorsunuz” dedikten sonra Alıcık’ın kadına hakaret ettiği ve ardından darbettiği görülülüyor.

Görüntülerde şiddetin yaşandığı odadan çıkmak isteyen kadının, belediye başkanının yanındaki kişiler tarafından zorla tutulduğu anlaşılıyor.

Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, kadın çalışanın "yüz kızartıcı suçtan" işten atıldığını ve Aydın Büyükşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak işe alındığını ileri sürdü. Alıcı görüntülerin 2016 yılında çekildiğini ve kendisine "iftira" atılmak istendiğini ileri sürdü: "Bahse konu görüntü halk nezdinde şahsıma ve Cumhur ittifakına gösterilen yüksek teveccüh karşısında, zillet ittifakının yereldeki piyonlarının kurguladığı bir senaryodur." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)