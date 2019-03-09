Bursa'da 45 metrelik vericiden düşen işçi yaşamını yitirdi

Bura'da yaşayan 45 yaşındaki Emin Mestan, Gedelek Mahallesi'nde özel bir telekomünikasyon şirketine ait çanağı değiştirmek için 45 metrelik vericiye tırmandı. Mestan, bir an dengesini kaybederek kayalık zemine düştü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Mestan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mestan'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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