09 Mart 2019 04:36

Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yargının hedefinde

Özellikle iktidar kanadının parçası olduğu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını içeren haberler cezalarla susturulmaya çalışılıyor.

Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yargının hedefinde

Fotoğraf: Pixabay

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    Sinan GÜLER
    Ankara

    Son dönemde gazetecilerin haber yapmasının en zorlaştığı alanlardan bir tanesi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gündeme getirildiği haberler. Özellikle iktidar kanadının parçası olduğu haberlere ilişkin yapılan tüm haberler, yazılar yargılamaların konusu oluyor, iddia ise ‘hakaret’ ve ‘iftira’. Tüm dünyada yankı uyandıran “Paradise (cennet) Belgelerini haber yapan gazeteciler hem hapis cezası hem de tazminat cezası talep edilen davalarla yargılanıyor. Üstelik hedefte yalnızca gazeteciler yok, iktidarın içinde olduğu usulsüzlükleri gündeme getiren siyasetçiler milyonluk tazminat cezaları ile karşı karşıya... Şaibeli para transferlerini sorgulayan, haber yapan, dile getiren gazeteciler ve siyasetçilerin cezalandırılmasının ne anlama geldiğini gazetemize değerlendiren RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, iktidarın gerçeklerin üzerini cezalarla kapatmaya çalıştığına dikkat çekti.

    SADECE TÜRKİYE’DE DAVALIK OLDU

    Kamuoyunda Cennet Belgeleri olarak bilinen ‘Paradise Belgeleri’ tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların kendi ülkelerindeki vergi düzenlemelerinden kaçmak için yaptıkları para transferlerini gösteriyordu. Belgelerde Türkiye’den o dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak ile kardeşi ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın iki oğlunun adı geçiyordu. Kasım 2017’de tüm dünyada 67 ülkede eş zamanlı olarak belgeleri yayımlayan ve haberleştiren gazetecilerden sadece Türkiye’deki gazetecilere siyasetçiler tarafından dava açıldı.

    HABER YAPANLARA CEZA VE TAZMİNAT

    Gazetemiz Evrensel bu yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri nedeniyle gelen baskılardan nasibini aldı. Binali Yıldırım ve belgelerde adı geçen Ekrem Yıldırım’ın karikatürünü çizen Sefer Selvi ve Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Çağrı Sarı’ya 40 bin liralık tazminat davası açıldı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın sonucunda Sefer Selvi ve Evrensel’e Binali Yıldırım’a 5 bin, Ekrem Yıldırım’a 5 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira manevi tazminat cezası verildi.

    Cumhuriyet Gazetesi Eski Çalışanı Pelin Ünker’e, Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve çocuklarının açtığı davada “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 8 bin 600 TL para cezası ile “iftira” suçlamasıyla 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

    Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak tarafından “hakaret ve iftira” suçlamasıyla Çağrı Sarı ve Pelin Ünker’e açılan davalar ise hâlâ sürüyor. Binali Yıldırım ve oğullarının Cennet Belgelerini haberleştiği için Oda TV İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’ya açtığı manevi tazminat davası ise İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

    SİYASETÇİLER DE DAVALARDAN NASİBİNİ ALDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li siyasetçiler ve yakınları ile ilgili akçeli işleri haber yapan gazetecilerin yanı sıra bu iddiaları kamuoyu önünde dile getiren siyasetçiler de soluğu mahkeme salonlarında aldı. Bu isimlerden biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Man Adası Belgeleri olarak bilinen Cumhurbaşkanının oğlu Burak Erdoğan başta olmak üzere kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün, Man Adası’ndaki Bellway adlı şirkete 2011 yılında 15 milyon dolar tutarında para gönderdiği ile ilgili bilgileri ve dekontları CHP grup toplantısında gösterdikten sonra hakkında açılan beş ayrı tazminat davasında toplam 1 milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

    Mahkemeler, Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği dekontların gerçek olduğunu ama ticari kaynağı belirsiz olan paranın Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi “kara para” olmadığı yönünde kararlar vermişti. Ayrıca, CHP’nin hazırladığı “Man Adası Gerçekleri” adlı kısa belgesel de İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasaklanmıştı.

    USULSÜZLÜKLERİ HABER YAPMANIN CEZASI ASTRONOMİK TAZMİNAT CEZALARI

    Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye’de iktidarın ve ekonomi dünyasının eleştiriden muaf tutulmak istendiğini, eleştirel haber yapılmasının ise habercilere, astronomik tazminat davaları ve hapis cezaları olarak geri döndüğünü söyledi. Önderoğlu, ekim-kasım-aralık 2018 döneminde 31 gazetecinin “hakaret” suçlamasıyla toplam 83 yıl 4 ay hapis cezası talebiyle, beş gazeteci ve beş medya kuruluşunun da “Kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla toplam 3 milyon 928 bin TL manevi tazminat istemiyle yargılandığını aktardı. Önderoğlu, davaların çoğunluğunun yolsuzluk veya usulsüzlük iddialarının gündeme getirilmesiyle ilgili olduğunu belirterek, “Ülkenin gücü, sermayesiyle ölçüldüğü için, bu ekonomik ilişkileri sorgulayanlara vatan hainliği damgası da vurulabiliyor” dedi. Önderoğlu, iktidarın ve ekonominin şeffaf olmayan şartlarda yürüdüğü toplumlarda gazetecilerin azami tedbir gösterse de bu baskılardan kurtulamayacaklarını ifade etti. Önderoğlu, ayrıca mahkemeleri tarafından da bilhassa iktidar çevrelerinin taraf olduğu durumlarda, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmelerine dönük kamu faydasının ölçüt kabul edilmediğini, medyanın denetim rolünün hiçe sayıldığını söyledi.

    ÖZKAN: HAKİKAT CEZAYLA ÖRTÜLEMEZ

    CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, hakikatin cezayla örtülebilen bir şey olmadığını söyledi. Özkan, “Vergi kaçıranların bu durumu ortaya çıkaran ve haberleştiren gazetecilere, bu durumu dile getiren siyasetçilere karşı sindirme politikaları, cezaevi tehditleri-baskıları ve bu olayların üzerini örtme girişimleri eninde sonunda hakikat güneşi karşısında eriyecektir” dedi. Gazetecilerin ve siyasetçilerin bugüne değin baskı ve korku politikaları ile sindirilemediğini hatırlatan Özkan, “Bundan sonra da sinmeyeceğiz. Korkutmak isteyenlerin korkacağı günler yakındır” diye konuştu.  Özkan, gazetecilerin ve siyasetçilerin tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen hakikatleri haykırmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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