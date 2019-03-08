Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftası, bu akşam oynanacak Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı ile açılıyor. 20:30'da başlayacak ve Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

24'üncü hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 31 puanı olan Sivasspor, ligde 9'uncu sırada bulunuyor. Yeni Malatya ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 34 puanla 25'inci haftaya 6'ncı sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç, 4-4'lük beraberlikle sonuçlanmıştı.

SÜPER LİG'DE 25'İNCİ HAFTA PROGRAMI

Bugün

20.30 Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Yarın (9 Mart Cumartesi)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor

19.00 Başakşehir-Fenerbahçe

10 Mart Pazar

13.30 Alanyaspor-Erzurumspor

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

16.00 Rizespor-Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Konyaspor

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor

KOMŞU İKİ İLİN KARŞILAŞMASI: SİVASSPOR-YENİ MALATYASPOR

Sivassporlu futbolcu Arouna Kone | Fotoğraf: Sivasspor Kulübü/AA

Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maça 3 golcüsünden yoksun olarak çıkacak. Ligdeki son üç maçını kaybeden Sivas ekibi, forvet hattında Hugo Vieira, Muhammet Demir ve Arouna Kone'nin art arda sakatlanması ile sıkıntılı zamanlar geçiriyor.

Sivasspor ile ara transfer döneminde 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Hugo Vieira, takımla çıktığı ilk idmanında sakatlandı. Sol dizinden ameliyat edilen Vieira, ülkesi Portekiz'de özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan kontrollerinde sağ kasığında fıtık tespit edilen ve Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Muhammet Demir ise ameliyat edildi. Yaklaşık 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabilecek olan Demir, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arouna Kone'nin ise diz ağrısı şikayeti yaşadığı ve yapılacak kontrolleri sonrasında Yeni Malatyaspor maçına çıkıp çıkamayacağının netleşeceği belirtildi.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKAN KELEŞ: SIKINTI YAŞIYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş | Fotoğraf: Sivasspor Kulübü/AA

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda şanssız sakatlıklar yaşadıklarını söyledi. Kadro kurmakta sıkıntı çektiğini ifade eden Keleş, "Elde olmayan sebeplerle yaşanan bu sakatlıklar elbette ki bizi zora sokuyor. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Sağlık ekibimizin gayretleriyle Kone'yi maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Aksi durumda mevcut oyuncularımız arasından çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.

YENİ MALATYASPOR'UN 6 HAFTALIK GALİBİYET HASRETİ

Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme | Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

Malatya ekibinde defans oyuncusu Mina vee kanat oyuncusu Bifouma forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara çıkan forvet oyuncuları Aboubakar Kamara, Ömer Şişmanoğlu ile sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise Teknik Direktör Erol Bulut'un forma vermesi durumunda oynayabilecek.

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL BULUT: LİGİ İLK 6 ARASINDA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut | Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta Başakşehir karşısında maça iyi başladıklarını ancak penaltı kararından sonra istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, "İyi oynayıp kazanıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Aboubakar Kamara dün antrenmanlara başladı, tam olarak maç çıkaracak seviyede değil. Robin aramıza katıldı, Bifouma ve Mina'nın sakatlığı biraz daha sürecek. Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran döndüler ama kontrol amaçlı bir iki gün fizyoterapist eşliğinde çalışacaklar. Milli maç arasında hepsi bir arada olduğunda daha iyi bir gidişat olacak" dedi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Türkiye Kupası'nda da yola devam ettiklerini hatırlatan Erol Bulut, "Her şeye rağmen bu takım kupada yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp kupayı Malatya'ya getirmek. Lig'de de ilk 6'nın içerisinde olduğumuzdan dolayı iyi işler yaptığımız ortada. İnşallah sezon sonunda da ilk 6'nın içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. (SPOR SERVİSİ)