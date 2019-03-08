08 Mart 2019 18:59

Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftası, bu akşam 20:30'da başlayacak Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor.

Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor

Lefter Küçükandonyadis Sezonu logosu & Sivasspor logosu & Yeni Malatyaspor logosu & Futbol topu fotoğrafı: Pixabay | Kolaj: Evrensel

    • Paylaş

    Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftası, bu akşam oynanacak Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı ile açılıyor. 20:30'da başlayacak ve Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    24'üncü hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 31 puanı olan Sivasspor, ligde 9'uncu sırada bulunuyor. Yeni Malatya ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 34 puanla 25'inci haftaya 6'ncı sırada giriyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç, 4-4'lük beraberlikle sonuçlanmıştı.

    SÜPER LİG'DE 25'İNCİ HAFTA PROGRAMI

    Bugün
    20.30 Sivasspor-Yeni Malatyaspor

    Yarın (9 Mart Cumartesi)
    16.00 Trabzonspor-Akhisarspor
    19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor
    19.00 Başakşehir-Fenerbahçe

    10 Mart Pazar
    13.30 Alanyaspor-Erzurumspor
    16.00 Göztepe-Kasımpaşa
    16.00 Rizespor-Kayserispor
    19.00 Beşiktaş-Konyaspor

    11 Mart Pazartesi
    20.00 Galatasaray-Antalyaspor

    KOMŞU İKİ İLİN KARŞILAŞMASI: SİVASSPOR-YENİ MALATYASPOR

    Sivassporlu futbolcu Arouna Kone | Fotoğraf: Sivasspor Kulübü/AA

    Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maça 3 golcüsünden yoksun olarak çıkacak. Ligdeki son üç maçını kaybeden Sivas ekibi, forvet hattında Hugo Vieira, Muhammet Demir ve Arouna Kone'nin art arda sakatlanması ile sıkıntılı zamanlar geçiriyor.

    Sivasspor ile ara transfer döneminde 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Hugo Vieira, takımla çıktığı ilk idmanında sakatlandı. Sol dizinden ameliyat edilen Vieira, ülkesi Portekiz'de özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Yapılan kontrollerinde sağ kasığında fıtık tespit edilen ve Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Muhammet Demir ise ameliyat edildi. Yaklaşık 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabilecek olan Demir, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arouna Kone'nin ise diz ağrısı şikayeti yaşadığı ve yapılacak kontrolleri sonrasında Yeni Malatyaspor maçına çıkıp çıkamayacağının netleşeceği belirtildi.

    SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKAN KELEŞ: SIKINTI YAŞIYORUZ

    Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş | Fotoğraf: Sivasspor Kulübü/AA

    Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda şanssız sakatlıklar yaşadıklarını söyledi. Kadro kurmakta sıkıntı çektiğini ifade eden Keleş, "Elde olmayan sebeplerle yaşanan bu sakatlıklar elbette ki bizi zora sokuyor. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Sağlık ekibimizin gayretleriyle Kone'yi maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Aksi durumda mevcut oyuncularımız arasından çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.

    YENİ MALATYASPOR'UN 6 HAFTALIK GALİBİYET HASRETİ

    Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme | Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

    Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

    Malatya ekibinde defans oyuncusu Mina vee kanat oyuncusu Bifouma forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara çıkan forvet oyuncuları Aboubakar Kamara, Ömer Şişmanoğlu ile sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise Teknik Direktör Erol Bulut'un forma vermesi durumunda oynayabilecek.

    YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL BULUT: LİGİ İLK 6 ARASINDA BİTİRMEK İSTİYORUZ

    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut | Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta Başakşehir karşısında maça iyi başladıklarını ancak penaltı kararından sonra istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

    Deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, "İyi oynayıp kazanıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Aboubakar Kamara dün antrenmanlara başladı, tam olarak maç çıkaracak seviyede değil. Robin aramıza katıldı, Bifouma ve Mina'nın sakatlığı biraz daha sürecek. Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran döndüler ama kontrol amaçlı bir iki gün fizyoterapist eşliğinde çalışacaklar. Milli maç arasında hepsi bir arada olduğunda daha iyi bir gidişat olacak" dedi.

    "HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

    Türkiye Kupası'nda da yola devam ettiklerini hatırlatan Erol Bulut, "Her şeye rağmen bu takım kupada yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp kupayı Malatya'ya getirmek. Lig'de de ilk 6'nın içerisinde olduğumuzdan dolayı iyi işler yaptığımız ortada. İnşallah sezon sonunda da ilk 6'nın içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. (SPOR SERVİSİ)

    Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karardır

    Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karardır

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi kapatıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kayyımlar ve kaldırımlar

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Hükümetin açmazı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Antiemperyalizm ve beka

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa'da kadınlar bugün grevde

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Kıdem tazminatının peşin ödenmesi esastır

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Bakan Selçuk’tan öğretmenlere ve velilere AKP’ye oy çağrısı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    REDfotozin’den fotoğrafçılara çağrı

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Bu bahsi kapatalım
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi kapatıldı
    8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi kapatıldı

    8 Mart dolayısıyla İstanbul'da yapılması planlanan 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi giriş çıkışları kapatıldı.

    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi
    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi

    8 Mart’a grevde giren Karabağlar Belediyesi çalışanı kadınlar, tüm kadınlara emekleri için mücadele çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar Türkiye'nin pek çok yerinde krize, şiddete, eşitsizliğe karşı alanlarda.

    GÜNCELLENDİ
    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var
    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar, krize, şiddete, savaşa, eşitsizliğe ve kazanılmış haklara yönelik saldırılara karşı sokaklara çıktı.

    Alper Taş, arka bahçenin de vitrinin de bizim olduğunu hatırlattı!
    Alper Taş, arka bahçenin de vitrinin de bizim olduğunu hatırlattı!

    Bülent Falakaoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'ın yerel yönetim anlayışını ve projelerini açıkladığı toplantıdan izlenimlerini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi
    Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi

    Flormar’da sendika hakkı için direnen işçilerin direnişinin 297. gününde anlaşma sağlandı. İşçiler direnişe son verdi.

    SODEV Raporu | AKP’li seçmenin cezalandırma yöntemi: Sandığa gitmeme
    SODEV Raporu | AKP’li seçmenin cezalandırma yöntemi: Sandığa gitmeme

    Sosyal Demokrasi Vakfının araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 54.3’ünün oy tercihlerinde mevcut ekonomik durum etkili olacak.

    MA Muhabiri Yasin Kobulan’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
    MA Muhabiri Yasin Kobulan’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

    Mezopotamya Haber Ajansı Muhabiri Yasin Kobulan'a “Zincirleme terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor
    İtalya medyası ve Roma'dan Cüneyt Çakır'a öfke
    İtalya medyası ve Roma'dan Cüneyt Çakır'a öfke
    Alper Taş bu kez forvette: Amatör ruhu destekleyeceğiz
    Alper Taş bu kez forvette: Amatör ruhu destekleyeceğiz
    GÜNCELLENDİ
    LeBron James, Michael Jordan'ı geçerek en skorer 4. isim oldu
    LeBron James, Michael Jordan'ı geçerek en skorer 4. isim oldu
    Eğitim hakkını kullanamayan kadın sayısı 10 milyona yakın
    Eğitim hakkını kullanamayan kadın sayısı 10 milyona yakın

    Altınbaş Üniversitesinden Zeynep Banu Dalaman, 10 milyona yakın kadının eğitim hakkını gereken şekilde kullanamadığını söyledi.

    HDP’li iki milletvekili daha açlık grevine başladı
    HDP’li iki milletvekili daha açlık grevine başladı

    HDP Diyarbakır il binasında başlatılan açlık grevi sürerken, Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç da açıklama yaparak eyleme dahil oldu.

    AKP’ye göre, CHP milli güvenlik sorunu
    AKP’ye göre, CHP milli güvenlik sorunu

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ülkenin ana muhalefet partisi CHP’nin milli güvenlik sorununa dönüştüğünü iddia etti.

    Sıva ustası iskelenin çökmesi nedeniyle hayatını kaybetti
    Sıva ustası iskelenin çökmesi nedeniyle hayatını kaybetti

    Maraş’ta bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 51 yaşındaki Ali Can, iskelenin çökmesi nedeniyle yere düşerek hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Akar: İdlib'de Rusya ile ortak devriye başladı
    Akar: İdlib'de Rusya ile ortak devriye başladı

    Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Rusya ile birlikte ortak devriyelerin başladığını duyurdu, Suriye ordusunun ateşkesi bozduğunu öne sürdü.

    Bağımsız Aday Mehmet Kırgız 8 Mart’ı işçi duraklarında karşıladı
    Bağımsız Aday Mehmet Kırgız 8 Mart’ı işçi duraklarında karşıladı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, işçi duraklarında 8 Mart bildirisi dağıtıp işçilerle sohbet etti.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP'ten 8 Mart raporu: Krizin ağır yükünü kadınlar çekiyor!
    EMEP'ten 8 Mart raporu: Krizin ağır yükünü kadınlar çekiyor!

    EMEP’in kadın işçilerle buluşmasının ardından hazırladığı rapor, ekonomik krizin yükünün nasıl kadınların omuzlarında olduğunu gözler önüne seriyor.

    GÜNCELLENDİ
    Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, bedelli askerlik ücreti ne kadar?
    Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, bedelli askerlik ücreti ne kadar?

    Yeni askerlik sistemine göre 1 aylık eğitim sonunda parasını verebilenler terhis olacak. Bedelli askerlik için istenen ücret şu an 31 bin lira.

    Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karardır
    Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karardır

    PFDK’nin futbolcu Mansur Çalar’a futboldan men cezası vermesine tepki gösteren Amedspor: Çifte standart uygulanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    TÜPRAŞ patronunun TİS dayatmasına tepki
    TÜPRAŞ patronunun TİS dayatmasına tepki

    İzmir Aliağa’da Petrol-İş üyeleri, TÜPRAŞ’ta devam eden toplu sözleşme sürecinin ilerlememesi nedeniyle açıklama yaparak patronu uyardı.

    DİSK: İşyerlerinde cinsiyetler arası ücret adaletsizliği sürüyor
    DİSK: İşyerlerinde cinsiyetler arası ücret adaletsizliği sürüyor

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü mesajı yayımladı.

    EMEP: Gezi direnişi demokrasi talepli halk hareketidir, yargılanamaz
    EMEP: Gezi direnişi demokrasi talepli halk hareketidir, yargılanamaz

    Emek Partisi, Gezi direnişi için açılan dava ile ilgili “Gezi bir halk hareketidir, halkın protestosundan suç örgütü çıkarılamaz" dedi.

    Temelli'den, Soylu'nun "CHP listelerinde 299 HDP'li var" sözüne yanıt
    Temelli'den, Soylu'nun "CHP listelerinde 299 HDP'li var" sözüne yanıt

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: CHP listelerinde demokrasi güçleri çerçevesinde yer almış insanlar tabii ki var. Bunda saklanacak bir şey yok.

    Akademide 'kariyer basamakları' yalnızca kadınlara engel
    Akademide 'kariyer basamakları' yalnızca kadınlara engel

    ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez: Akademik kariyer yukarı doğru ilerledikçe kadınların oranı düşüyor.

    Çin: Huawei davası kasıtlı siyasi baskıdır
    Çin: Huawei davası kasıtlı siyasi baskıdır

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’deki Huawei davasına tepki: Basit bir yargı vakası değil, aksine kasıtlı siyasi baskı.

    Emek Partisi: Kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart kutlu olsun
    Emek Partisi: Kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart kutlu olsun

    Emek Partisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayımladı: Dayanışmanın ve birlik olmanın gücünü büyüten tüm kadınlara selam olsun.