Kadınlar, polis ablukasına rağmen 8 Mart Gece Yürüyüşü için Taksim'de

İstanbul'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saat 19:30'da başlaması planlanan 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesinde polis İstiklal Caddesi’ni "güvenlik" gerekçesiyle kapattı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis barikatı kuruldu. Yürüyüşe izin verilmeyen kadınlara polis biber gazı kullanarak saldırdı. Polis ablukasına rağmen alanı dolduran on binlerce kadına karşı polis biberı kullandı. Ara sokaklarda toplanan kadınlara plastik mermi ve biber gazı ile yapılan müdahale sürüyor. Feminist Gece Yürüyüşü çağrıcıları ise "Yürüyüşümüzden vazgeçmeye niyetimiz yok" açıklaması yaptı.

Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrı yaptığı 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesi kadınların buluşma noktası olan İstiklal Caddesi’nin giriş çıkışları ve ara sokaklar yayalara kapatıldı. Kadınlar, polisin yürüyüşe izin vermemesine "Her sene aynı şey" diyerek tepki gösterdi. Polis barikatının açılmamasını sloganlarla protesto eden kadınlara polis biber gazı sıktı. İstiklal Caddesi'nde toplanan kadınları biber gazı ve plastik mermi kullanarak Sıraselviler yönüne doğru itmeye çalışan polislerin ara sokaklarda toplanan kadınlara müdahalesi sürüyor.