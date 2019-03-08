8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi kapatıldı

İstanbul'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yapılmak istenen 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi giriş çıkışları kapatıldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis barikatı kuruldu. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü. İstiklal Caddesi'nde yürümesine izin verilmeyen kadınlar ise konsolosluk önünde bekletiliyor. Yürüyüşe izin verilmeyen kadınlara polis biber gazı kullanarak saldırdı.

Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrı yaptığı 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesi kadınların buluşma noktası olan İstiklal Caddesi’nin giriş çıkışları ve ara sokaklar yayalara kapatıldı. Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde “Bu bir feminist isyandır” sloganıyla planlanan yürüyüş öncesi polis her sokağa demir bariyerler yerleştirdi. Gece yürüyüşüne katılmak isteyen kadınların caddeye gelişi ise devam ediyor.

Polis, alana girişlerin "kontrollü" bir şekilde yapılacağını belirtirken bir yandan da kadınların pankartları kontrol ediliyor.

DHA ise emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceğini, eylem yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceği bilgisini geçti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde de kadınların yürüyüşü engellemişti. (HABER MERKEZİ)

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var

Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

Fotoğraf: Eylem Nazlıer