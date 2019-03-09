09 Mart 2019 03:38

Sağlıkta zorunlu bağış dönemi: Bağış yoksa tedavi de yok

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, hastalardan yaptıracakları işlemler için bağış adı altında para talep edilmeye devam ediliyor.

Sağlıkta zorunlu bağış dönemi: Bağış yoksa tedavi de yok

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Üniversite hastanelerinin içine düşürüldüğü dar boğaz sürüyor. Geçtiğimiz ay gazetemizin gündeme getirdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, hastalardan yaptıracakları işlemler için bağış adı altında para talep edilmeye devam ediyor. Hastalar ve sağlık meslek örgütleri ise zorunlu bağışa tepkili.

    ‘ÖDEMEZSEN TEDAVİ OLAMAZSIN’

    Fotoğraf:Evrensel

    Gazetemize ulaşan ismini vermek istemeyen yurttaş, hastanede yaptıracağı işlem için kendisine “Parayı yatırmadığın takdirde tedavi olamazsın” denildiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıldır nükleer tıp bölümünde tedavi gördüğünü söyleyen yurttaş yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Benden ultrason çekimi için 20 TL istediler, ben de veremeyeceğimi söyleyerek başhekimliğe çıktım, bağışı yapmak istemediğimi söyledim. Oradan beni gelir idaresine yönlendirdiler. Oradaki yetkiliye beş yıldır nükleer tıpta tedavi gördüğümü ve senede bir ultrason istendiğini, ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştığımı, talep edilen zorunlu bağışın hasta haklarına aykırı olduğunu söyledim. Bunun üzerine yetkili kişi ‘O halde tedavi olamazsınız’ dedi. Ben de çaresiz, parayı yatırdım. Kendimi şanslı hissettim zira vezneye para yatırmaya gittiğimde önümdeki kişi, 150 TL ödemişti. Bir üniversite hastanesinde, hastayı 20 TL için kapı kapı dolaştırmaları sağlık sisteminin geldiği son noktayı gösteriyor.”

    ‘BAĞIŞ YOKSA HİZMET YOK’

    Yaşananları gazetemize değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, hastane yönetiminin içinde bulunduğu mali krizi aşmak için verilen sağlık hizmetlerini hastalardan gönüllü bağış adı altında ama zorunlu bağış olarak temin etmeye çalıştığını söyledi. Erol, çeşitli işlemler için istenen rakamları şöyle sıraladı: “Görüntüleme dediğimiz ultrason, MR, tomografi, anjiyo, endoskopi gibi girişimlerden 20 ile 200 TL arasında ameliyatlarda 500-3 bin TL arasında zorunlu bağış alınmakta. Bu bağışlar yapılmadığı takdirde hastalar sağlık hizmeti alamamakta” dedi.

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