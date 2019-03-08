Buca Koop Mahallesi Muhtar Adayı Gülhan Ünal: Gelin birlikte yönetelim

Kenan ÇETİN

İzmir

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir’in Buca ilçesinin Buca Koop Mahallesi'nde muhtar adayı olan Gülhan Ünal, ev ev, işyeri işyeri gezerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ünal, mahallelilerle yaptığı görüşme ve ziyaretlerde muhtarlığın tek adama uygun kişisel gelecek, ekonomik ve siyasal rant kapısı olmadığını ifade ederek “Mahallemizi birlikte yönetelim” diyor.

Mahalle halkının yönetime katıldığı ve denetlediği, demokratik ve halkçı bir muhtarlık yönetiminin Buca Koop’un sorunlarına kolaylıkla çözümler getireceğini belirten Ünal, uzun yıllar çeşitli lokanta, restoran ve kafelerde işçilik ve yöneticilik yapmış. 2011 yılından beri İzmir’de yaşayan Ünal, 7 yıldır Buca Koop Mahallesinde yaşıyor.

Muhtarlığın mahalledeki sorunların çözümünde yetkisinin kısıtlı olduğunun bilindiğini belirten Ünal mahalleliyle, halkıyla bütünleşmiş bir muhtarlığın, birlikte ve örgütlü hareket edebilen mahalleliyle sorunları kolaylıkla çözebileceğini, çok şeyi başarabileceğini vurguladı. Kendisinin bu nedenle diğer muhtar adaylarından farklı olduğunu dile getiren Gülhan Ünal, “Bizi seçin, biz sizi yönetelim demiyoruz” diyor.

MAHALLLE MECLİSİYLE YÖNETİM

İzmir Buca ilçesi Buca Koop Mahallesi Muhtar Adayı Gülhan Ünal, ev ve işyeri ziyaretlerini sürdürüyor | Fotoğraf: Evrensel

Ünal, mahallenin sorunlarının çözümünün birlikte olmaktan, birlikte karar almaktan ve birlikte mücadele etmekten geçtiğinin önemini vurgulayarak, “Halkçı ve demokratik yerel yönetim anlayışını Buca Koop’ta hayata geçirebiliriz” diyor.

“Mahallenin her sorununda birlikte tartışalım, birlikte karar verelim, birlikte yapalım” diyen Ünal, Buca Koop’u mahalle meclisi ile yöneteceklerini belirtiyor. Mahalle meclisinin de, her apartmandan ve siteden seçilmiş temsilcilerle, resmi ve özel yurtların öğrenci temsilcileriyle, yöre dernekleri ve inanç kurumlarının yöneticileriyle, okulların yönetim ve öğretmen temsilcileriyle, azalar ve muhtarın katılımıyla oluşturulacağını ifade ediyor.

Fotoğraf: Evrensel

Gülhan Ünal, seçildiklerinde öncelikli hedeflerini şöyle sıraladı: