Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi sona eriyor

12 üniversiteden 100'ün üzerinde üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi (TÜÖBİK) bugün sona eriyor.

"Bağımsız bir iktisat" mümkün diyerek buluşan öğrenciler, ilk 2 günde Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, krizin çıkış sebepleri, kadınlara, gençlere, işçilere etkilerini tartışırken, genç işsizlik ve gelecek kaygısı oturumlarında bir çok öğrenci kendi yaşamlarından örnekler vererek katkıda bulundu. İktisat, sanat ve medya ve serbest oturumlarla birlikte ikinci gününü bitiren TÜÖBİK, bugün "Genç işsizlik ve gelecek kaygısı, otomasyon bir çıkış noktası mı?", "Çevre ve sürdürülebilir enerji politikaları", "Türkiye'nin ekonomik yapısı" oturumu ile sona erecek. Daha sonra ise öğrenciler TÜÖBİK değerlendirme forumunda buluşacak.

Pamukkale Üniversitesinden Ayşe Nur Çırak, "Genç İşsizlik Gelecek Kaygısı" başlıklı sunumunda genç işsizliğin nedenleri üzerine incelemesini paylaştı. Çırak, devletlerin eğitim, vergi, yatırım gibi konulardaki politikalarının işsizlik oranlarının artmasına neden olduğunu vurguladı.

TÜÖBİK’te 2. gün: Tek adam rejimi sermayenin tekelleşmesinin yansıması

Oturum, Kocaeli Üniversitesinden Berfin Buzludağ ve İbrahim Korkmaz'ın "Kişisel gelişim kitapları ve eğitimlerinin işsizlik ve gelecek kaygısı üzerine eleştirel yaklaşım" sunumuyla devam etti. 1929 Büyük Buhran sonrası neoliberal politikaların yükselişe geçtiğini ve küreselleşmenin hızlandığını belirten Korkmaz "Liberal politikalarda piyasada kârlılığın arttırılması hedeflendiğinden küçük ücretler, sendika faaliyetlerinin kısıtlanması ile birlikte de iş gücünde örgütlülüğü sağlanmasının önüne geçilmiştir. Hizmet sektörünün gelişimiyle beraber iletişim, finans gibi alanlara yatırım artmıştır" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Ardından söz alan Berfin Buzludağ, kişisel gelişim kitaplarının insanları sistem içine entegre etmek için ortaya çıktığını, sistemin çelişkilerinin görünmesini engellemek için sorunları bireyselleştirdiğini belirtti. Buzludağ, "Neoliberal politikaların yükselişe geçmesiyle beraber rekabet ortaya çıkmıştır. Bu politikalarla sadece piyasa içinde değil bireysel rekabet de ortaya çıkartılır. Bireysel rekabetlerin ortaya çıkmasıyla beraber kariyer hedefleri belirlenir, böylece emek sömürüsü de daha fazla artmaktadır. Kişisel gelişim kitapları da bunun bir aracı olarak kullanılarak sistem dinamiklerinin içinde yer almaktadır" dedi.

TÜÖBİK , "Çevre ve sürdürülebilir enerji politikaları" ve "Türkiye'nin ekonomik yapısı" başlıklı oturumlarla sona erecek. (İzmir/EVRENSEL)