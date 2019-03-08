EYT'liler seslerini duyurabilmek için Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSDD) İzmir temsilciliği, taleplerini dile getirdikleri bir mektubun AKP İzmir İl Başkanlığı aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesini istedi.

AKP İzmir il binası önünde bir araya gelen EYTSDD üyeleri, seslerinin duyurulması için AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı ile görüştü. Görüşmede taleplerini dile getiren EYT'liler, yazdıkları mektubun Cumhurbaşkanına iletilmesini istedi.

EYT'liler yazdıkları mektupta, “Bizler 1999’da çıkarılan yasanın geriye dönük işletilmesi sonucunda mağduriyet yaşayan ‘emeklilikte yaşa takılan’larız. En az otuz yıl çalışarak, vergi ve primlerini kuruşuna kadar ödemiş, dar gelirli, hatta hiç geliri olmayan 45-55 yaş aralığındaki insanlarız. 20 yıldır büyük ümitlerle haksızlığın giderilmesini bekledik ancak beklentilerimiz hayal kırıklığına uğradı” diye konuşan üyeler, “Bizim derdimiz seçimle değil geçimledir” dedi.

Hak ettiklerinden başka bir şey istemediklerini vurgulayan üyeler, taleplerinin duyurulmasını, seslerine kulak verilmesini istedi. İşsizlikle baş başa kaldıklarını belirten üyeler, aynı zamanda yaşadıkları mağduriyetlerin başında sağlık hizmetinden faydalanamama durumu olduğunu dile getirdi. Görüşme sırasında AKP İl Başkan Yardımcısı ise taleplerin yazılı olduğu mektubu Cumhurbaşkanına iletmekten başka yapacak bir şeyinin olmadığını belirtti.

Ayrıca bina içinde karşılaştıkları Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci‘ye de mektuplarını iletmek isteyen EYT mağdurlarına Zeybekci sert tepki vererek ilgilenmedi. (İzmir/EVRENSEL)