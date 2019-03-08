MA Muhabiri Yasin Kobulan’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Yasin Kobulan’a “Zincirleme terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan MA muhabiri Yasin Kobulan’ın ikinci duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kobulan’ın katılmadığı duruşmada avukatları Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz hazır bulundu. Duruşmayı, Columbia Üniversitesi’nin Dava İzleme Programı’ndan hukukçular, IPI yöneticisi Caroline Stockford ve Barış İçin Akademisyenler izledi.

Savcı, bir önceki celsede verdiği mütalaayı tekrarlayarak Kobulan’ın cezalandırılmasını talep etti. Avukat Özcan Kılıç, Kobulan’ın sosyal medya kullanıcısı veya paylaşımcısı değil bir gazeteci olduğunu ve dava konusu haberleri bu amaçla paylaştığını söyledi: Kobulan propaganda amaçlı yaşayan bir insan değil. Mütalaada Kobulan’ın paylaştığı haberlerin başlığı var sadece içeriği bile yok. Kaldı ki paylaştığı haberler kendi yazdığı haberler değil çalıştığı ajansın haberleri. Kobulan da o dönem bölgede habercilik yapan bir muhabir. Bu haberlerin hiçbirine propaganda davası açılmadı, 301. maddeden açıldı. Propaganda yapma gayesi olsa gazeteci olarak değil başka bir sıfatla oturur örgüt politikası çerçevesinde yazar, çizer. Propaganda haberle yapılmaz ve başlık üzerinden de karar verilemez. Gazeteciler bürokratik ya da hukuk dilini kullanmazlar. Habercilik dilini kullanırlar. AİHM kararlarında haberde kullanılan dili tek başına propaganda kabul edemezsiniz diyor. Bu haberlerden propaganda dersek gazeteciliği nereye koyacağız?

Suçun unsurları yönünden oluşmadığını ifade eden Kılıç, beraat talep etti. Avukat Sercan Korkmaz da, dosyanın Kobulan’ın gazeteciliği üzerinden fikir ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler’in (BM) incelediği raporları ve tespit ettiği durumları müvekkilinin gazeteci kimliği ile paylaştığını vurgulayan Korkmaz, Kobulan’ın beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, “Zincirleme örgüt propagandası yapmaktan” suçlu bulduğu Kobulan’ın, 1 yıl 6 ay 22 gün hapsine hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.