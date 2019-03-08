08 Mart 2019 14:55

HDP’li iki milletvekili daha açlık grevine başladı

HDP Diyarbakır il binasında başlatılan açlık grevi sürerken, Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç da açıklama yaparak eyleme dahil oldu.

HDP’li iki milletvekili daha açlık grevine başladı

Fotoğraf: MA

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    Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 121’inci gününde devam ederken cezaevlerinde tutukluların başlattığı eyleme 2 milletvekili daha dahil oldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile parti üyeleri Sevican Yaşar, Salih Cansever, İsmet Yıldız, Salih Tekin ve Bilal Özgezer de aynı taleple 3 Mart’ta partinin Diyarbakır il binasında açlık grevi eylemi başlattı. Eylemin başlatılması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan 5 HDP’li, il binasına gelerek eylemlerine devam etti.

    2’Sİ VEKİL 4 KİŞİ EYLEME BAŞLADI

    Fotoğraf: MA

    Bugün de Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile A. Halik Kurt ve Yusuf Ataş açlık grevine dahil oldu. Vekil Temel ve beraberindekiler HDP il binası önünde açıklama yapmak istedi. Grup, parti binasının önünü kapatan polislerle uzun süre tartıştı. Temel ve Sarısaç ile beraberindekiler, parti binası kapısında açıklama yaptı. Çevik kuvvet polisleri kalkanlarını havaya kaldırarak gazetecilerin açıklamayı izlemesi ve görüntü almasını engelledi.

    Bunun üzerine Vedat Aydın Konferans Salonu’na geçen grup, açıklamalarını burada yaptı. Açıklamayı 12 Eylül 2012’de başlatılan açlık grevinde 68 gün kalan milletvekili Tayip Temel yaptı.

    Açıklamanın ardından milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile A. Halik Kurt ve Yusuf Ataş, açlık grevi eylemine başladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de Diyarbakır il binasında açlık grevine başlayan milletvekillerini ziyaret etti. (MA)

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