Eğitim hakkını kullanamayan kadın sayısı 10 milyona yakın

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, 1857 yılında Amerika’da kadın tekstil işçilerinin “Eşit işe eşit ücret” talebiyle başlattığı grevden bu yana 162 yıl geçtiğini ancak kadınların çalışma ve yaşam koşulları açısından değişen çok fazla şeyin olmadığını belirtti.

DHA'da yer alan haberde, Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Büyükçekmece’de bulunan bir fabrikada çalışan kadınları ziyaret ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı, kadına şiddet ve eğitim sorunlarına dikkat çekti. Türkiye’de halen 2 milyon 17 bin kadının okuma yazma bilmediğini, bir okul bitirmeyen kadınların sayısının 7 milyon 342 bine ulaştığını, ilkokul mezunu kadınların sayısının ise 8 milyon 627 bini bulduğuna dikkat çeken Zeynep Banu Dalaman, bu verilerin Türkiye’de kadınların eğitim hakkını gereken şekilde kullanmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE 144 ÜLKE ARASINDA 131.SIRADA"

Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği sıralamasında 144 ülke arasında 131. sırada yer bulabildiğine dikkat çeken Dalaman, “2018 yılında 440 kadının öldürülüp 317 kadının cinsel şiddete uğradığı ülkemizde 1926’de kabul edilen Medeni Kanun ile elde edilen haklardan geri adım atılmaktadır” dedi. Yoksulluk nafakasının “Erkek hayatının ipotek altından kurtarılması” gerekçesiyle kaldırılmak istendiğine dikkat çeken Dalaman, aile hukukunda zorunlu arabuluculuk getirileceğinin de açıklandığını da vurguladı.

Türkiye’nin “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)”ı ve “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadaleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi-İstanbul Sözleşmesi”ni imzalayıp onayladığını hatırlatan Dalaman, bu sözleşmeler gereği yerine getirilmesi gereken en önemli taahhüdün her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması olduğunu kaydetti. Dalaman, “Türkiye devlet olarak yasalarda ve yaşamda kadın-erkek eşitliğini sağlayacak her türlü tedbiri almak ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Ne yazık ki, bu taahhütlerin yerine getirilmediğini görmekteyiz” dedi.

Dalaman, CEDAW sözleşmesinin taraf devletleri kadınların siyasi haklardan eşit yararlanmasını sağlamakla yükümlü tuttuğunu vurgulayan Dalaman, “Buna karşın 31 Mart seçimlerinde belediye başkanları, muhtarlar ve belediye meclisi üyeleri arasında kadınların yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Dalaman, “Kadının temsil edilmediği bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi mümkün değildir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

