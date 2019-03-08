AKP’ye göre, CHP milli güvenlik sorunu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in seçim çalışmalarına destek vermek için Antalya'ya geldi.

Bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Mahir Ünal, CHP’nin belediye meclis üyeleri listesinde HDP’lilere yer verdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

“CHP listelerinde Kandil'de konuşma yapan aday da gördük” iddiasında bulunan Ünal, beka tartışmalarına girişti:

“Beka meselesi dediğimiz şey bütün dünyada milli meseleler söz konusu olduğunda o ülkenin siyaseti tek yürektir, bizde hariç. Muhalefet iktidara alternatiftir, düşman değildir. 15 Temmuz'dan sonra CHP öyle bir dil kullandı ki çok ağır ifadeler var. CHP, FETÖ yargılamaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüldüğünde önce hukuki bir altlık yaptı. CHP Türkiye'nin terörle mücadelesinde de Türkiye'nin yanında durmadı, yalnız bıraktı. AB ve ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti. Suriye'de PYD'yi normal siyasi bir parti olarak gördü. CHP 'ne bekası' diyor. 15 Temmuz olmamış gibi, İskandinav ülkeleri gibiymişiz gibi konuşuyor. CHP son iki yılda aldığı pozisyonla milli güvenlik sorunu haline dönüştü.” (Antalya/DHA)