Son 3 yıl içinde 22 bin 202 basın kartı başvurusu reddedildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son 3 yıl içinde farklı basın kartı türlerinden 44 bin 417 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 22 bin 202’sinin başvurularının olumsuz değerlendirildiğini açıkladı.

BASIN KARTLARINDA “YANDAŞ-MUHALİF” AYRIMI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından verilen sarı basın kartlarında, “yandaş-muhalif” ayrımı yapıldığı yönündeki iddiaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

Gürer yazılı soru önergesinde, iddialarla ilgili olarak, “Gazetecilerden sarı basın kartı ve gri pasaport başvurusu sayısı kaçtır? Son üç yıl içinde kaç başvuru olmuş kaçı karşılanmıştır?” şeklinde soru yöneltti.

Önergeye yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın kartı verilecek kişilerde ve yayın kuruluşlarında aranacak şartların 14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı yönetmeliğinde düzenlendiğini belirterek, “Son üç yıl içinde, farklı basın kartı türlerinden 44.417 başvuru yapılmış, bu başvurulardan 22.202 tanesi Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde (basın yayın kuruluşu, basın mensubu ve sözleşme bilgilerinin hatalı beyan edilmesi, evrak eksikliği, başvuru türünün yanlış seçilmesi vb. nedenlerle) olumsuz değerlendirilmiştir. Başvuruları olumsuz değerlendirilen basın mensupları yeniden başvuru yapabilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları ise "Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarının Hizmet Damgalı Pasaport Başvurularında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" kapsamında değerlendirildiğini ifade ederek, “Son üç yılda 2.123 hizmet damgalı pasaport başvurusu yapılmış, 2031 başvuru olumlu sonuçlanmıştır” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise özellikle muhalif basın kuruluşları ve muhalif basın mensuplarına yönelik uygulamalarda BYEGM tarafından verilen basın kartlarının, hak ettikleri halde verilmezken, genel yayın yönetmeni de dahil bazı yazarlara da gri pasaport verilmediği yönünde şikayetlerin olduğuna dikkat çekti.

Halen Cumhurbaşkanlığına bağlı olan BYEGM'nden bilgi talep edildiğinde ''yazışmaların devam ettiği' bahanesiyle 2 yıldan fazladır karşılanmayan taleplerin bulunduğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, “Farklı muhalif basın yayın kuruluşlarında benzer durumlar yaşanmaktadır. Anlaşılan odur ki, olaylara eleştirel yaklaşan ve kamuoyunda muhalif olarak tabir edilen basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilere sarı basın kartı verilmesi konusunda cimri davranan ilgili kuruluşlar, yandaş medya diye tabir edilen basın kuruluşlarında çalışan gazetecilere ise bol keseden basın kartı dağıtmaktadır. BYEGM, yandaş basın kuruluşlarında görev yapanlara sarı basın kartını verirken, muhalif olanlara da kırmızı kart göstermektedir” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)