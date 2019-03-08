Artvin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

31 Mart yerel seçimlerinde Artvin'de MHP AKP'nin adayı Mehmet Kocatepe'yi, İYİ Parti de CHP'nin adayı Demirhan Elçin'i destekliyor. Kentte Saadet Partisi Gültekin Soydan'ı, TKP ise Mehmet İnam'ı aday gösterdi.

Toplamda Cumhur İtttifakı ve Millet İttifakı eski oylarının yakın olduğu Artvin'de başkanlık referandumundaki sonuç da dikkat çekiyor. Kentte yüzde 53'ten fazla oranda seçmen partili cumhurbaşkanlığı sistemine hayır demişti.

Yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin iktidar partisinin yerel ayakları olan belediyelerdeki oylarını nasıl etkileyeceği tartışılırken Artvin halkının, muhalif kesimlerin ve demokrasi güçlerinin bu gelişmelere sandıkta nasıl yanıt vereceği merak konusu.

ARTVİN'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Mehmet Kocatepe

CHP - Demirhan Elçin

Saadet Partisi - Gültekin Soydan

TKP - Mehmet İnam

BTP - Recep Ali Durmuş

DSP - Hüseyin Kul

Vatan Partisi - Yusuf Vayiç

Bağımsız aday - Mustafa Polat

ARTVİN'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ARTVİN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ARTVİN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ TRABZON SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

Trabzon'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Giresun'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Rize'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Tokat'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Ordu'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Amasya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi