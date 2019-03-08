Artvin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Artvin'de belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Artvin | Fotoğraf: Babbsack/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
31 Mart yerel seçimlerinde Artvin'de MHP AKP'nin adayı Mehmet Kocatepe'yi, İYİ Parti de CHP'nin adayı Demirhan Elçin'i destekliyor. Kentte Saadet Partisi Gültekin Soydan'ı, TKP ise Mehmet İnam'ı aday gösterdi.
Toplamda Cumhur İtttifakı ve Millet İttifakı eski oylarının yakın olduğu Artvin'de başkanlık referandumundaki sonuç da dikkat çekiyor. Kentte yüzde 53'ten fazla oranda seçmen partili cumhurbaşkanlığı sistemine hayır demişti.
Yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin iktidar partisinin yerel ayakları olan belediyelerdeki oylarını nasıl etkileyeceği tartışılırken Artvin halkının, muhalif kesimlerin ve demokrasi güçlerinin bu gelişmelere sandıkta nasıl yanıt vereceği merak konusu.
ARTVİN'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Mehmet Kocatepe
CHP - Demirhan Elçin
Saadet Partisi - Gültekin Soydan
TKP - Mehmet İnam
BTP - Recep Ali Durmuş
DSP - Hüseyin Kul
Vatan Partisi - Yusuf Vayiç
Bağımsız aday - Mustafa Polat
ARTVİN'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ARTVİN SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ARTVİN SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ TRABZON SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)
Trabzon'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Giresun'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Rize'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Tokat'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Ordu'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Amasya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
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