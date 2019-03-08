08 Mart 2019 13:35
Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın bugün vefat ettiğini bildirdi.
Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi. (İstanbul/AA)
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