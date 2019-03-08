Karabük'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

6 Haziran 1995'te, Çankırı'nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'ın Yenice, Safranbolu ve Eflani ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili olan Karabük, 2009'dan beri MHP’li Rafet Vergili tarafından yönetiliyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ikinci kez seçilen Vergili, bu seçimde de yine MHP'den aday oldu. Vergili, 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikası'nda görev yapmış, 1989-1992 yılları arasında da Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüş bir isim.

Vergili, 2017 Başkanlı Referandumu sürecinde, "Muhalefet partilerinin yapmış olduğu 'tek adam' iddialarının neticesinde ‘hayır’ çıkmasının sonucunda Tayyip Beyi ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı veyahut başbakan yapacağız" sözleriyle gündeme gelmişti. Ancak bu sözler, Cumhur İttifakı'nın kendisinin adaylığında ortaklaşmasında yeterli olmadı. AKP, Karabük Üniversitesi eski Rektörü Burhanettin Uysal'ı, Vergili karşısında aday çıkardı. Uysal, Vergili'ye yönelik eleştirilerini sosyal medyada dile getirmekten çekinmiyor ve ikilinin polemikleri dönem dönem medyada kendisine yer buluyor.

Karabük Belediye Başkan adayı çıkarmayan CHP, İYİ Parti'nin adayı Dursun Altıparmak'ı destekleyecek. SP, BTP, DSP, BTP ve TKP de Karabük belediye başkan adayı çıkardı.

KARABÜK'TE SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

Kesinleşen listelere göre Karabük Belediye Başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Burhanettin Uysal

Burhanettin Uysal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Rafet Vergili

Rafet Vergili İYİ Parti: Dursun Altıparmak

Dursun Altıparmak Saadet Partisi (SP): Mehmet Yüce

Mehmet Yüce Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Mustafa Erper

Mustafa Erper Demokratik Sol Parti (DSP): Müyesser Şenyürek

Müyesser Şenyürek Büyük Birlik Partisi (BTP): Mahmut Malkoç

Mahmut Malkoç Türkiye Komünist Partisi (TKP): Göker Debağoğlu

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ KARABÜK SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KARABÜK SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KARABÜK SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ KARABÜK SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

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