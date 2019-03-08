Ataması yapılmayan 120 bin hemşire çözüm bekliyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ataması yapılmayan 120 bin ortaöğretim mezunu hemşirenin sorunlarını Meclis gündemine getirerek acil çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

"ATAMALARDA OLUŞAN ADALETSİZLİĞİ NASIL GİDERECEKSİNİZ?"

Ortaöğretim mezunu hemşirelerin sağlık sektörü ve toplumsal yaşam için çok önemli olduğuna dikkat çeken Barut, “Sağlık alanında daha çocuk yaşlarda eğitim öğretim almaya başlayan, staj süreleri ile pratik yapan ve mezuniyetleri ile mesleğe hizmet aşkı besleyen genç hemşirelik mezunu insanlarımızın atanmasının önündeki tek engel iş bilmez yöneticilerdir. Hemen her meslek grubunda böyle bir sorunun yaşanmasının başka bir izahı yoktur. Bugün 120 bin civarında atama bekleyen ortaöğretim hemşirelik mezunu sağlıkçıya gözlerini, kulaklarını kapatan bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Barut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şu sorulara yanıt istedi:

Türkiye’de devlet ve özel sağlık meslek lisesi sayısı kaçtır? Bu okullarımızdan hangi branşlarda yılda kaç öğrenci mezun verilmektedir?

Ülkemizde açılan devlet ve özel sağlık meslek liseleri ihtiyacın üzerinde mi mezun vermektedir? Öyle ise ihtiyacın üzerinde mezun verilmesine neden imkan sağlanmıştır? Bu bir planlama hatası değil mi?

Lisans mezunu hemşireyle ortaöğretim mezunu hemşire atamalarında oluşan adaletsizliği nasıl gidereceksiniz?

Bakanlık verilerine göre atama bekleyen ortaöğretim ve lisans mezunu hemşirelik mezunu kaç kişi bulunmaktadır?

2019 yılı için ortaöğretim ve lisans hemşirelik mezunu insanlarımızdan kaçar kişi atama yapacaksınız? Bu konuda bir çalışmanız mevcut mu? (Adana/EVRENSEL)