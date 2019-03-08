Akar: İdlib'de Rusya ile ortak devriye bugün başlıyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentine dair yaptığı açıklamada “Bugün İdlib’in dışındaki sınır bölgesinde Rusya’nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK’nın devriyesi başlayacak” dedi.

Akar, İdlib’de Rusya ile ortak devriyenin “Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu” söyledi.

“Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz” diyen Akar, “Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor” şeklinde konuştu.

"RUSYA'DAN REJİMİ DURDURMALARINI İSTİYORUZ"

Suriye ordusunun bölgede ateşkesi bozduğunu iddia eden Akar, "Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz. Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rus ve Türk askerlerin İdlib'de "Muhaliflerle teröristlerin ayrılması için uygulanabilir adımlar attığını" söylemişti.

İDLİB-HAMA-HALEP EKSENİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Suriye ordusu, Halep’in güneyindeki Neyrab Havalimanı’na bu yıl ilk kez saldırı düzenlenmesi sonrası İdlib’i çevreleyen mevzilerini güçlendirmeye başladı.

Al Masdar’ın haberine göre Suriye ordusu, Ebu Duhur Havalimanı’ndaki güçlerine takviye yaptı. Orduya ait drone’ların İdlib’in güneyinde düzenli keşif uçuşları gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Suriye Hava Kuvvetlerinin Perşembe akşamı kritik öneme sahip Han Şeyhun kasabası ve Hama-İdlib eksenindeki Heyet Tahrir Şam mevzilerine hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Cihatçıların Neyrab Havalimanı’na Grad füzeleriyle saldırdığı, havalimanının yanı sıra El Malikiye kasabasının da saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Saldırılarda en az 2 sivil öldü. (HABER MERKEZİ)

'Rus ve Türk askerler İdlib’de muhaliflerle teröristleri ayırıyor'