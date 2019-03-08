Çalışma arkadaşlarını zehirledi, ömür boyu hapse mahkum oldu

Almanya’da çalışma arkadaşlarının sandviçlerine zehirli madde koyan Klaus O. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mayıs ayında Schloss Holte-Stukenbrock kasabasındaki işyerinde meslektaşının sandviçine toz halindeki bir maddeyi gizlice koyarken kameralara yakalanan şahsın, yıllar boyunca çalışma arkadaşlarını cıvanın da aralarında olduğu maddelerle zehirlediği ortaya çıkmıştı. Bunların etkisiyle bir kişi komaya girerken, 2 kişi ciddi böbrek rahatsızlığı yaşadı.

Yaptıkları kamera kaydında ortaya çıktıktan sonra Klaus O.’nun evinde özel kimya laboratuvarı bulunmuş ve Yargıç Georg Zimmermann, buradaki maddeleri “2. Dünya Savaşı’ndaki tüm ajanların kullandıklarından daha tehlikeli” olarak nitelemişti.

DAVA BOYUNCA KONUŞMADI

Dava boyunca konuşmayı reddeden Klaus O.’nun hangi saikle bu eylemleri yaptığı belirsiz. Savcılar, Klaus O.’nun çalışma arkadaşlarının fiziksel açıdan zayıfladığını görmek istediğini düşünüyor. Klaus O. ile konuşan psikolog ise sanığın bir bilim insanı gibi toksik maddeleri denemek ve bu maddelerin insanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığını gözlemlemek amacıyla bu suçu işlediğini söylemişti: “Bende domuzlar üzerinde maddeleri test eden bir bilim insanı izlenimi bıraktı.”

1 KİŞİ KOMADA, 2 KİŞİDE KALICI HASAR VAR

Klaus O.’nun zehirli sandviçlerine maruz kalan 27 ve 67 yaşındaki iki kişi, kurşun ve kadmiyumun etkisiyle kronik böbrek rahatsızlığı yaşıyor. Ayrıca kanser olma riski taşıyorlar.

23 yaşındaki bir kişi ise maruz kaldığı cıva nedeniyle komaya girdi ve kalıcı beyin hasarı yaşadı.

CİNAYET KADAR CİDDİ

Alman haber ajansı DPA, Bielefeld'deki Eyalet Mahkemesinin bu suçları, cinayet kadar ciddi olarak ele aldığı ve Klaus O.’nun topluma tehlike oluşturduğu için ömür boyu hapis cezası (Almanya’da 15 yılın ardından şartlı tahliyede bulunulabiliyor) sonrası da cezaevinde kalması gerektiğini söyledi. Mahkeme Klaus O.’yu cinayete teşebbüs ve adam yaralamadan suçlu buldu.

Sanığın avukatı kararı temyize götürecek. (DIŞ HABERLER)