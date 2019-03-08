Bartın'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

1991'de Zonguldak'tan ayrılarak il olan Bartın, madencilik faaliyetlerinin sürdüğü illerden. Maaşları ödenmeyen, işten çıkarılan, zorunlu izne çıkarılan madencilerin eylemleriyle sık sık gündeme gelen kentte çevre mücadelesi de önemli bir yer tutuyor. Yurttaşlar Amasra'ya kurulmak istenen termik santrale, Uluköy'de inşa edilmek istenen HES'e ve Amasra sahilinin çöp yığınına dönmesine karşı mücadele ediyor.

BARTIN'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP, Bartın Belediye Başkanlığı için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Aldatmaz'ı aday gösterdi. Cumhur İttifakı'nın ortak adayda uzlaşamadığı kentlerden olan Bartın'da MHP'nin adayı ise 2014 yerel seçimlerinde yüzde 45,9 oy alarak Belediye Başkanı seçilen Cemal Akın. CHP de eski il başkanı Mehmet Arslan'ı aday gösterdi. HDP ise Bartın Belediyesi için aday göstermedi.

Kesinleşen listelere göre Bartın’da belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Yusuf Ziya Aldatmaz

Yusuf Ziya Aldatmaz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Mehmet Arslan

Mehmet Arslan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Cemal Akın

Cemal Akın Saadet Partisi (SP): Muhammed Emin Titiz

Muhammed Emin Titiz Türkiye Komünist Partisi (TKP): Gözde Demiral

Gözde Demiral Demokrat Parti (DP): Gürhan Eryol

Gürhan Eryol Demokratik Sol Parti (DSP): Nilüfer Akbal

Nilüfer Akbal Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Hasan Ergin

Hasan Ergin Bağımsız: Soner Çetin

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ BARTIN SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BARTIN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BARTIN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ BARTIN SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

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