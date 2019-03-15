UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belirlendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı ve çeyrek finalistler belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları sona erdi. Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Öne çıkan mücadelede İngiltere ekibi Arsenal, deplasmanda 3-1 kaybettiği Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'ın gollerini 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 15. dakikada Ainsley Maitland-Niles kaydetti.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında İspanya ekibi Sevilla'yı ağırladı. Slavia Prag'da 15. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui, 47. dakikada penaltıdan Tomas Soucek, Sevilla'da 44. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 54. dakikada Munir El Haddadi'nin golleriyle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalara iyi başlayan Sevilla, 98. dakikada Franco Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçse de rakibine 102. dakikada Mick van Buren ve 119. dakikada İbrahim Traore'nin golleriyle cevap veren Slavia Prag, mücadelede 4-3 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ise evinde 0-0 berabere kaldığı İtalya ekibi Inter karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Eintracht Frankfurt'un golünü 6. dakikada Luka Jovic attı.

KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Kuralar bugün TSİ 15.00'te çekilecek.

FİNAL 29 MAYIS'TA BAKÜ'DE

Avrupa Ligi finali 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TOPLU SONUÇLAR

Sona eren karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere): 0-5 (0-3)

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 3-1 (0-3)

Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya): 1-1 (1-2)

Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya): 2-1 (3-1)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0 (1-3)

Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya): 4-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 (Uzatmalarda) (0-1)

Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 (0-0). (SPOR SERVİSİ)