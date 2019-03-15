UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Favorilerden Napoli ile Arsenal birbiriyle eşleşti.
Grafik: AA
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de belirlendi.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski yıldız futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:
Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)
Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)
OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Napoli-Arsenal/Villarreal-Valencia
Benfica-Eintracht Frankfurt/Slavia Prag-Chelsea
Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
FİNAL 29 MAYIS'TA BAKÜ'DE
Avrupa Ligi finali 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI
Son 16 turu eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere): 0-5 (0-3)
Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 3-1 (0-3)
Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya): 1-1 (1-2)
Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya): 2-1 (3-1)
Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0 (1-3)
Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya): 4-3 (Uzatmalarda) (2-2)
Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 (Uzatmalarda) (0-1)
Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 (0-0). (SPOR SERVİSİ)