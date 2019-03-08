UEFA Avrupa Ligi son 16 turu: Rennes'den Arsenal'e 3 gol

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları, 8 karşılaşmayla başladı. Akşamın öne çıkan mücadelesinde Rennes, Arsenal'i evinde 3-1 yendi.

Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3

Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1

Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0. (SPOR SERVİSİ)