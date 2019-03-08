Sıla: 8 Mart deyince aklıma gelen, sadece eşitlik

Oyuncu Ahmet Kural'dan gördüğü şiddete ilişkin davanın ilk duruşması dün görülen Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.

Arman'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne dair sorduğu "'8 Mart' deyince aklına ne geliyor?" sorusunu yanıtlayan Sıla Gençoğlu, "Kadınlar Günü deyince aklıma kırmızı güller, "Kadınlar, kadınlarımız..." sloganları geliyor. Bizim kırmızı gül filan istediğimiz yok. Bunun, "Anneler Günü"nde annemize küçük ev aleti almaktan ve "Sen mutfağa aitsin, mutfakta kal!" demekten hiçbir farkı yok. Benim istediğim şey aslında çok basit görünen ama bir türlü nesilden nesle ulaşamadığımız ütopik bir şey: Eşitlik. Eşit işe eşit maaş, adalet karşısında eşitlik, evde eşitlik... Bizim kimsenin üstüne çıkmaya çalıştığımız ya da iktidar kavgası verdiğimiz yok. Kelimenin tam anlamıyla sadece eşitlik istiyoruz" ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

"Ahmet Kural bir sonraki duruşmada Allahu Ekber diye haykıracak mı?"