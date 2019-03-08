Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor

Venezuela'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı karanlıkta kaldı.

Dün yerel saat ile 16.00 civarında, ülkenin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santraline yönelik sabatoj nedeniyle 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MADURO: ABD EMPERYALİZMİNİN ELEKTRİK SAVAŞI BERTARAF EDİLECEK

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından "ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, ayrıca ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezuela'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

GUAIDO: MADURO GİTTİĞİNDE GELECEK

ABD'nin desteğiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkede saatlerdir yaşanan elektrik ve iletişim kesintisine ilişkin, "Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gasbı bittiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam" ifadesini kullandı.

Guaido, “Şimdi yemek yapması gereken bir anneye, makinaya bağlı bir hastaya, çalışması gereken bir işçiye güçlü ama elektriksiz bir ülkede yaşadığımız nasıl söylenecek? İlerlemenin önündeki engelleri gösterilerle yeneceğiz. Cumartesi sokakta görüşürüz" dedi.

"VENEZUELA'DA ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİNE SİBER SALDIRIDA BULUNULDU"

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez de yaptığı açıklamada ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını ifade ederek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı ile Venezuela'da karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını söyleyen Rodriguez, ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu. "Venezuela halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum" diyen Rodriguez, elektrik yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezuelalıların dışarı çıkmamasını istedi. (DIŞ HABERLER)

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