Düzce'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın yüzde 73'ten, genel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın yüzde 75'ten fazla oy aldığı Düzce, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin belirleyici olduğu iller arasında.

SİLAHLAR VE ŞİDDET, SİYASETİN PARÇASI

Kentte seçim çalışmaları şiddetin ve silahların gölgesinde sürüyor. Ellerinde tabancalarla, "Başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla fotoğraf paylaşan gençler, MP5 ile poz verip "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" diyen AKP yöneticileri, CHP Düzce İl Başkanını "Sen vatan hainisin" diyerek sokak ortasında darbeden Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Adalet Yürüyüşü kamp alanına hayvan gübresi dökenler… Geçmiş yıllarda yaşanan bu olaylar kentin politik atmosferine ayna tutuyor.

Düzce'de Adalet Yürüyüşü kampının alanına gübre döküldü

Düzce'de CHP İl Başkanı'nı döven 2 kişiye tahliye

MP5'li paylaşım yapan AKP’li serbest bırakıldı

AKP VE MHP ARASINDA SÜREGELEN GERİLİM

Kent, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na ilişkin birlik ve beraberlik söylemlerinin karşılık bulmadığı yerlerden. İldeki AKP'liler ve MHP'liler sık sık karşı karşıya geliyor. Geçmişte, eski AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kavşağa koyduğu "Rabia heykeli" ülkücüleri çileden çıkarmış, heykeli Ülkü Ocakları bayrağı ile kapatan MHP'liler "Hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez" çıkışı yapmıştı.

Düzce Belediyesinden 'Rabia' heykeli

24 Haziran Genel Seçimlerinde de AKP'nin 2, MHP'nin de 1 milletvekili çıkarması üzerine AKP seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Oyların yeniden sayılması sonucu değiştirmeyince AKP bir itirazda daha bulunmuş ancak yine istediği sonuca ulaşamamıştı.

Düzce'de İl Seçim Kurulu kararını verdi, itirazlar reddedildi

OLAYLI AKP'Lİ BAŞKAN MEHMET KELEŞ

2014'te AKP'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Mehmet Keleş'in adı, yönetimi boyunca sürekli skandallarla anıldı. 140 milyon TL borcu olan belediyenin koltuğuna oturan Keleş'in ilk icraatlarında biri yaklaşık 650 bin lira değerinde makam aracı aldırmak oldu. Tepki gösteren MHP'li Abdullah Danışmaz, "Kendi zevkini, sefasını düşünüyor. Yaptığı burada yaşayan insanlara haksızlıktır" dedi.

Düzce\'de 650 bin TL\'lik makam aracı tepki topladı

Daha sonra AKP'li Keleş'in 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlere atadığı ortaya çıktı. AKP'li başkanın eşi Gönül Keleş'in yeğeni Emre Kahraman Özel Kalem Müdürü oldu. Keleş, yeğenlerinden Ferit Girgin'i Destek Hizmetleri Müdürü, Zeynan Karabacak'ı Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu'yu Fen İşleri Müdürü atadı. Keleş, iki yıl Özel Kalem Müdürlüğünü yapan yeğeni Akif Keleş'i Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kaydırdı, gelini İlkay Karabulut Keleş'i de basın danışmanı yaptı.

AKP'li Düzce Belediye Başkanı, 9 yakınını müdür yaptı!

Mehmet Keleş'in "hanedanlığı" damadının "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla sarsıldı. 2017 Ekim ayında önce Mehmet Keleş, ardından da halk arasında "Keleş’in A Takımı" olarak bilinen teyzesinin kızı İmar İşleri Müdürü Mesude Özcan ile Belediye Başkan yardımcıları Ali Güney ve Kadir Badur görevlerinden istifa etti. Keleş'in görevini devralan AKP'li Dursun Ay, tepkilere neden olan makam aracını belediyenin borçlarına karşılık 600 bin liraya sattı.

Düzce Belediyesi’nde 3 istifa

AKP KENTTE BELEDİYECİLİKTE DE SINIFTA KALDI

650 bin liralık makam araçlarının, akrabaların oturtulduğu koltukların konuşulduğu belediye "hizmette" de sınıfta kaldı. Kent, sık sık yağmurlarla göle dönen caddeleri, Melen Çayı'nda yaşanan balık ölümleri, yapılmayan köy yolları ve içme suyu sorunlarıyla gündeme geldi.

Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu hayatı felç etti

İçme suyu ve yol için Ankara'ya yürümesine izin verilmedi

AKP VE MHP RAKİP; CHP, İYİ PARTİNİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

AKP-MHP gerilimi Cumhur İttifakı'nın ortak adayda uzlaşmasına engel oldu. AKP Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Faruk Özlü'yü aday gösterirken MHP'nin adayı Erdoğan Bıyık oldu. HDP'nin aday çıkarmadığı kentte CHP ise İYİ Partinin adayı Ömer Küçük'ü destekleyecek.

Kesinleşen listelere göre Düzce'de belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Faruk Özlü

Faruk Özlü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Erdoğan Bıyık

Erdoğan Bıyık İYİ Parti: Ömer Küçük

Ömer Küçük Saadet Partisi (SP): Abdullah Yalman

Abdullah Yalman Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Hasan Yıldırım

Hasan Yıldırım Demokratik Sol Parti (DSP): Bekir Yıldız

Bekir Yıldız Demokrat Parti (DP): Yusuf Kadıoğlu

Yusuf Kadıoğlu Vatan Partisi: Fethi Sönmez

Fethi Sönmez Büyük Birlik Partisi (BBP): Ferdi Çiçek

Ferdi Çiçek Türkiye Komünist Partisi (TKP): Atilla Yılmaz

Atilla Yılmaz Bağımsız: Hasan Kalkan

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ DÜZCE SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ DÜZCE SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU DÜZCE SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ DÜZCE SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

Çorum'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?